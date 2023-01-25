ميدو: ظروف الإسماعيلي أسوأ مما تخيلت

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أكد المدير الفني للإسماعيلي أحمد حسام «ميدو» أن الظروف التي يمر بها النادي أسوأ مما تخيل عند قبوله المهمة. وقال ميدو: «لو قررنا الرحيل لن يلومنا أحد لكننا تعاهدنا على الاستمرار والقتال مع الفريق ونواجه مشاكل في جميع النواحي وسأتحدث عما تم في بداية الموسم الذي تسبب في وجود الإسماعيلي في هذا الموقف لكن في الوقت المناسب». وأضاف: «هل يعقل أن يظل الإسماعيلي من دون مجلس إدارة طوال الفترة الماضية؟ اللاعبون يشعرون بغياب الاستقرار وذلك يصعب مهمتنا». وزاد: «نحاول تسهيل الأمور والسيطرة على اللاعبين لكن لا بد من وجود حل لأزمة الإسماعيلي وقد وعدني وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس رابطة الأندية أحمد دياب بأن الخميس المقبل هو الموعد النهائي للإعلان عن اسم الرئيس الجديد للنادي». وعن دفع 50 ألف دولار للمهاجم التونسي فراس شواط من جيبه الخاص، قال ميدو: «لا أحد يمن على النادي وأحب الاسماعيلي ولي تجربة سابقة معه وجميعا نتكاتف لإنقاذ الموقف ولن أتحدث عن تفاصيل هذا الأمر». وعن مواجهة أسوان التي انتهت بالتعادل السلبي في الدوري المصري، علق: «أسوان فريق محترم ومدربه أيمن الرمادي يلعب كرة قدم شجاعة جدا وأغلقنا الملعب جيدا وحاولنا خطف هدف لكننا نعاني من التوتر الشديد ومع أول فوز سيقل هذا التوتر.. وتعرضنا لظلم تحكيمي كبير جدا في آخر 3 مباريات». وأضاف ميدو عن تدعيم الفريق: «في خزينة النادي 8 آلاف جنيه ونحتاج 5 لاعبين لكن كيف أتفاوض في هذا الموقف والأهلي والزمالك عرضا علينا الحصول على لاعبين صاعدين لكن الضغط الذي نواجهه الآن لن يتحمله هؤلاء الصغار». وأردف: «طلبت من الزمالك ضم سامسون ووعدني أمير مرتضى بذلك في حال تعاقد الزمالك مع مهاجم أجنبي آخر لدينا تجربة سابقة مع لاعبين مثل شيكابالا ومروان محسن وسامسون لاعب جيد». وحول فوز الأهلي على الزمالك بالقمة 3-0، قال «حتى تسجيل الهدف الأول للأهلي كانت المباراة متكافئة بين الفريقين لكن التغييرات التي أجراها الزمالك تسببت في هذه النتيجة». وأضاف «الزمالك عوقب على تغييراته بشكل فوري والأهلي لعب بشجاعة أكبر خلال المباراة». وتابع «مشكلة الزمالك الحقيقية أن الفريق لم يعد متحدا كلاعبين مثل الموسم الماضي وهي مشكلة لا تواجه فيريرا فقط لكن أي مدرب سيقود الفريق ولابد أن يجد حلا لهذه الأزمة لأن الفريق ينافس في أكثر من بطولة كالكأس ودوري أبطال أفريقيا بجانب الدوري». وأتم: «الدوري لم يتم حسمه والأهلي سيخسر العديد من النقاط في الدور الثاني وعلى الزمالك أن يستمر في الضغط على الأهلي».