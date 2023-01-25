«برونزية» لـ «سيدات التراب» في بطولة العالم

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أحرز منتخب السيدات الميدالية البرونزية في فئة (التراب) ضمن منافسات كأس العالم للرماية التي اختتمت فعالياتها بمدينة سلا المغربية بمشاركة 360 رامياً ورامية من 45 بلدا. وتفوقت الراميات الكويتيات على منتخبات قوية من بينها المنتخب المغربي بفضل كل من شهد الحوال وسارة الحوال وهاجر عبد الملك اللاتي بصمن على اداء متميز في واحدة من اقوى البطولات العالمية للرماية. من جهته احتل المنتخب الكويتي للرجال والمكون من خالد المضف وناصر المقلد ويوسف الرشيدي المركز الرابع عالميا بعد ان تنافس بقوة مع المنتخب الامريكي الذي فاز بالمركز الاول فيما حل المنتخب الكازخستاني في المركز الثاني. واعرب رئيس الاتحاد الكويتي والعربي للرماية دعيج العتيبي في تصريح لوكالة (كونا) بالمناسبة عن اعتزازه بهذا التتويج الذي حازته الرماية الكويتية في هذا الاستحقاق العالمي المهم. وتوجه العتيبي باسمه ونيابة عن الوفد الكويتي المشارك في البطولة بالتهنئة لمقام صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد وللشعب الكويتي بمناسبة هذا الانجاز الذي يضاف الى رصيد الرماية الكويتية.