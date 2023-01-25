رئيس التحرير كرَّم فريق «النهار» إلى «خليجي 25»

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كرَّم رئيس تحرير «النهار» عماد جواد بوخمسين فريق عمل الجريدة الذي قام بتغطية فعاليات «خليجي 25» في البصرة، نظرا للجهود الكبيرة التي بذلوها خلال البطولة والنجاح الكبير الذي حققوه، وذلك بحضور نائب رئيس التحرير سامي النصف ومدير التحرير حسين الفضلي ومدير السوشيال ميديا احمد الرفاعي، وبمشاركة حمد عيسى الفيلكاوي مدير الانشطة في النادي الدولي الكويتي للسيارات والذي حضر نيابة عن والده السيد عيسى حمزة الفيلكاوي مدير عام النادي الدولي الكويتي للسيارات «KT».

وأشاد الزميل رئيس التحرير بأداء الزميلة ريم التيتون التي نجحت في خطف الأنظار بتقاريرها من البصرة، وبجهود الزميلين المصورين احمد البيلي ويوحنا وديع.

وأكد رئيس التحرير أن النجاح الذي تحقق يضع الجميع امام مسؤولية مواصلة النجاح واستثماره فيما هو قادم من استحقاقات، من شأنها ان ترتقي بمؤسسة «النهار».

وكانت الزميلة ريم التيتون قد توجت بجائزة افضل مراسلة وتغطية ميدانية خلال البطولة من قبل الاتحاد الخليجي للصحافة الرياضية، وتم تكريمها من قبل عدد من المؤسسات العراقية.

الجدير بالذكر أن تغطية «النهار» لفعاليات «خليجي 25» حصدت على اعجاب المتابعين والجمهور في مختلف المنصات.

