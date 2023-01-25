السجن 15 عاماً لموظفين استوليا على مخصصات علاج مريضة متوفاة!

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قضت محكمة الجنايـات في حكم رادع لمختلسي المكتب الصحي في فرانكفورت في ألمانيا، بحبـس مواطنين 15 سنـة وتغريمهمـا 171 ألـف دينـار بعد أن استوليـا عـلى مبلـغ عـلاج مريضـة متوفـاة.

وفي التفاصيل وفق ما جاء في حيثيات الحكم «أن المتهمين قد استغلا بدنــاءة وفـاة مريضـة للاستيـلاء ظلمـا وجـوراً علـى مـال عـام صـرف لعلاجهـا وسط تراخي المكتب الصحي في استرداد أموال علاج المريضـة بعد وفاتها بخمس سنين رغم إرسال المستشفـى كتابـا للصحـة فـي 2016.

وأضافت المحكمة: كما أضحى المال العـام معروضاً علـى طبق من ذهـب لضعاف النفوس بنهــم والرقيــب فــي سباتـــه العميـق، المحكمـة أتـت حاميـة وضربت على أيـــــدي المتهميـن زجـــراً وعقاباً لثبوت أدلة اتهامها الساطعة والتي لولاها لقضت بالبراءة وضاع المال العام وفات تحقق الردع.

