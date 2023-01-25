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«الجنايات»: المال العام علـى طبق من ذهـب لضعاف النفوس.. والرقيـب فــي سبات عميق

السجن 15 عاماً لموظفين استوليا على مخصصات علاج مريضة متوفاة!

مشعل عبدالله
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الأربعاء 25 يناير 2023

قضت محكمة الجنايـات في حكم رادع لمختلسي المكتب الصحي في فرانكفورت في ألمانيا، بحبـس مواطنين 15 سنـة وتغريمهمـا 171 ألـف دينـار بعد أن استوليـا عـلى مبلـغ عـلاج مريضـة متوفـاة.
وفي التفاصيل وفق ما جاء في حيثيات الحكم «أن المتهمين قد استغلا بدنــاءة وفـاة مريضـة للاستيـلاء ظلمـا وجـوراً علـى مـال عـام صـرف لعلاجهـا وسط تراخي المكتب الصحي في استرداد أموال علاج المريضـة بعد وفاتها بخمس سنين رغم إرسال المستشفـى كتابـا للصحـة فـي 2016.
وأضافت المحكمة: كما أضحى المال العـام معروضاً علـى طبق من ذهـب لضعاف النفوس بنهــم والرقيــب فــي سباتـــه العميـق، المحكمـة أتـت حاميـة وضربت على أيـــــدي المتهميـن زجـــراً وعقاباً لثبوت أدلة اتهامها الساطعة والتي لولاها لقضت بالبراءة وضاع المال العام وفات تحقق الردع.


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