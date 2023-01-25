الفلفل الإندونيسي.. علاج فعال لـ 3 متحورات من «كورونا»

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تمكن علماء في البرتغال وجامعة بريطانية من اكتشاف مركب فعال لعلاج «كوفيد-19». فقد عثر العلماء في معهد أنطونيو لوبو أنتونيس للطب الجزيئي البرتغالي وجامعة كامبريدج البريطانية على المركب القلوي piperlongumine PL في الفلفل الطويل (الفلفل الإندونيسي)، الذي يستخدم كأحد مكونات دواء شعبي في الطب الآسيوي التقليدي. وبحسب مجلة ACS Central Science، أظهرت نتائج استخدامه على الفئران المخبرية، أن لهذا المركب تأثيرا قويا مضادا للفيروسات وهو فعال ضد الفيروس التاجي المستجد، ما يقلل من التهاب الرئتين ويؤخر تطور المرض. واختبر الباحثون المركب في علاج الفئران المصابة بمتغير ألفا ومتغير دلتا ومتحور «أوميكرون» للفيروس التاجي المستجد، وكان فعالا في الحالات الثلاث.