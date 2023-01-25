التمييز ضد المرأة لم ينتهِ في فرنسا!

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كشف تقرير نشره المجلس الفرنسي الأعلى للمساواة في فرنسا أن جل النساء أبدين انطباعا بأنهن تلقين خلال حياتهن معاملة أدنى من نظرائهن الذكور بسبب نوعهن الاجتماعي، مشيرا إلى أن المجتمع الفرنسي ما يزال يعاني من التمييز على أساس الجنس في مختلف دوائره، العامة والخاصة والمهنية والإعلامية، مؤكدا أن التمييز أجبر النساء على التخلي عن أمور معينة مثل الخروج أو ممارسة أنشطة بمفردهنّ أو ارتداء الملابس التي يرغبن بها. ولفتت هذه الهيئة الاستشارية المستقلة في تقريرها إلى أن التمييز على أساس الجنس لا يتراجع في فرنسا. على العكس من ذلك، بعض تجلياته الأكثر عنفا تتفاقم وتطال بالدرجة الأولى الأجيال الشابة. وأضاف التقرير «بعد خمس سنوات على موجة (مي تو)، لا يزال المجتمع الفرنسي يعاني من التمييز على أساس الجنس في مختلف دوائره، العامة والخاصة والمهنية والإعلامية».

