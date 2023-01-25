رفع جلسة «الأمة».. و«التكميلية» اليوم مستمرة

وطن النهار

رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة أمس وقال الرئيس السعدون في كلمة له في مستهل الجلسة «اتصل بي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي وكانوا يعتقدون أنهم أبلغوني بعدم الحضور فقلت له إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان أبلغني أمس بعد صلاة العصر أن سمو رئيس مجلس الوزراء في سبيله للاستقالة لكن لم يتكلم عن حضور جلسة اليوم (الأمس) وقلت له إن جلسة الغد (الأمس) مستمرة وذكرته بأن يبعث رسالة وبالتالي ترفع الجلسة». وكان سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أحاط مجلس الوزراء علما في اجتماعه الاسبوعي أول من أمس (الإثنين) برفع سموه كتاب استقالة الحكومة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح «وذلك نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، معربا عن حكمة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المعهودة باتخاذه ما يراه محققا للمصلحة العليا للبلاد».

