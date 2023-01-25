رئيس إسرائيل: نواجه «التمزق والانهيار والنهاية»

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القدس المحتلة- الوكالات: حذّر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ من انهيار اسرائيل خلال سنوات، مذكرا في تصريح هو الأول من نوعه بدولتي «مملكة داود» و«الحشمونائيم» اللتين لم تصمدا لأكثر من 80 عاما. وحذر هرتسوغ من أن «غياب الحوار» يمزق مجتمع اسرائيل من الداخل، معتبرا أن الوضع بات يشبه برميل متفجرات على وشك الانفجار»، وذلك على خلفية أزمة سياسية حادة خلفها إعلان حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية المتطرفة عن خطة لإصلاح القضاء وصفتها المعارضة بـ «الانقلاب».

وقال هرتسوغ الذي سبق واتهمته المعارضة بالتزام الصمت حيال الخطة الحكومية المثيرة للجدل «كلنا قلقون» وتابع «غياب الحوار يمزقنا من الداخل، وأقول لكم بوضوح: إن برميل المتفجرات هذا على وشك الانفجار. هذا وقت طارئ والمسؤولية تقع على عاتقنا». ومضى بقوله «أرى أمام عيني الانقسامات في داخلنا، والتي تزداد عمقا، ولا يسعني إلا أن أتذكر أنه مرتين في التاريخ خلال عهدي مملكة بيت داود والحشمونائيم» في اشارة الى مملكتين لم تعمرا اكثر من ثمانين عاما.وتابع هرتسوغ «نواجه ساعة اختبار مصيرية».

وأضاف في تغريدات بحسابه على تويتر «أعمل منذ أسابيع عديدة في محاولة لمنع حدوث أزمة دستورية تاريخية».

وقال إنه اكتشف خلال لقاءاته مع مسؤولين بالحكومة والمعارضة «بوادر حسن النية الأولية» وقال إن الإصلاحات القضائية المطروحة «دراماتيكية» وعندما يتم اتخاذها بسرعة شديدة، ودون حوار «وهي العملية التي تقودنا إلى وضع خطير».

والسبت، تظاهر اكثر من 130 ألف إسرائيلي في تل أبيب وسط إسرائيل احتجاجا على إعلان وزير العدل ياريف ليفين عن خطة لإصلاح القضاء تسعى الحكومة لتمريرها. وتشمل الخطة سيطرة الحكومة على تعيين القضاة والحد من سلطات المحكمة العليا التي لن يكون بإمكانها الاعتراض على قوانين تم ت