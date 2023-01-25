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إطلاق اسم سمو أمير البلاد على مدينة جنوب سعد العبدالله

فايز الزعل
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الأربعاء 25 يناير 2023

وافقت البلدية من حيث المبدأ على مقترح مؤسسة الرعاية السكنية بشأن تسمية المدن والمناطق السكنية التابعة للمؤسسة وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 320 المتخذ في 7 مارس 2022، وأحالته إلى المجلس البلدي. وجاءت الأسماء كالتالي، مدينة نواف الأحمد بدلاً من مدينة جنوب سعد العبدالله، الاستقلال بدلاً من جنوب صباح الأحمد، البوادي بدلاً من مدينة نواف الأحمد، التحرير بدلاً من ضاحية خيطان الجنوبي القطعتين 1 و2، خيطان الجديدة، البوم بدلاً من ضاحية شمال غرب الصليبخات، الخزامى بدلاً من ضاحية شرق صباح الأحمد، المجد بدلاً من ضاحية غرب عبدالله المبارك، الليوان بدلاً من ضاحية المساكن الميسرة المساكن المنخفضة التكاليف N5، الدانة بدلاً من ضاحية شرق تيماء، السور بدلاً من ضاحية جنوب عبدالله المبارك، النوير بدلاً من ضاحية جنوب القيروان.


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