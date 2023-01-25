«الأوقاف»: نظام مركزي للحج بتسجيل 50 حاجاً لكل حملة

الأولى

قررت وزارة الأوقاف ان يكون الحد الأدنى لكل صاحب رخصة أو حملة حج 50 حاجاً لموسم الحج هذا العام، على ان يتم تحديد الحد الأعلى من قبل اللجنة العليا للحج والعمرة.

وكان وزير العدل وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد أصدر قرارا في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2015 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة. وتضمن القرار ان يستبدل بنص المادة (26) من اللائحة النص الآتي «يتم توزيع أعداد الحجاج المخصصة للكويت والمعتمدة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية على المرخص لهم غير الموقوفين والذين قدموا طلباً بتسيير حملة حج خلال المواعيد المقررة واستوفت الشروط والإجراءات كافة وفقاً لنظام التسجيل المركزي المفتوح، على أن تضع اللجنة العليا للحج والعمرة ضوابط هذا التسجيل.

واوضح القرار ان العدد المحدد بـ 50 حاجا يشمل صاحب الرخصة أو الحملة والمرشد الديني المعتمد والكادر الطبي، لافتة الى انه في حال عدم استيفاء صاحب الرخصة أو الحملة الحد الأدنى من العــدد وهـو 50 حاجــاً، يسمح للحاج بالاستمرار في نفس الحملة أو الانتقال إلى حملة أخرى يختارها كمـا يسمح للمرخص لهم بالاندماج مع بعضهم للوصول إلى الحد الأدنى المطلوب. وزاد: «وفي حال ورود زيادة على الحصة المقررة للحجاج تضع اللجنة العليا للحج والعمرة آلية في شأن توزيع هذه الزيادة».