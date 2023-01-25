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أعلن ديوان الخدمة المدنية ترشيح 2090 من المسجلين في نظام التوظيف المركزي، داعيا إياهم إلى مراجعة جهات الترشيح مباشرةً.

من جهة أخرى، قالت القائم بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة لشؤون هيئة التدريس والعلاقات الثقافية د. مشاعل الحملي أنه قد تم تحديث قائمة الجامعات المعتمدة للابتعاث. وأضافت أنه تقرر إضافة الجامعات المعتمدة للابتعاث والواردة من جميع الكليات في إعلان البعثات للعام الجامعي 2023/2022 بما لا يتعارض مع الجامعات المعتمدة لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، الخاص بإعلان وظيفة معيد بعثة للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه.