ميليسا كيلي: 2000 كويتي خرَّجتهم الجامعات الأسترالية

وطن النهار

أوضحت السفيرة الأسترالية لدولة الكويت ميليسا كيلي ان تصدير اللحوم من بلادها لا يقتصر على المواشي الحية ولكن هناك اللحوم المبردة الحلال، معربة عن فخرها بالدور الذي لعبته أستراليا في ضمان الأمن الغذائي للكويت على مدى فترة طويلة من الزمن.

وذكرت في لقائها مع الصحافيين اول من امس، ان شحنات اللحوم مستمرة للكويت ولكنها تتوقف كل عام خلال فصل الصيف بسبب حرارة الجو وان هذا الأمر متبع منذ زمن، موضحة أهمية الأمن الغذائي في العلاقات الثنائية بين بلدينا.

وقالت: متحمسة للعمل لتحقيق الإمكانيات الهائلة في العلاقة الاسترالية –الكويت، فالعلاقة بين بلدينا تتميز بقوتها، ويتضح ذلك بشراكة أمن غذائي تمتد لأكثر من 60 عامًا، وتعاون استثماري يتمركز على أهداف مستقبلية، وروابط بين شعوبنا تعززها علاقة تعليمية مزدهرة.

واضافت: أتطلع إلى البناء على هذه الركائز أثناء فترة منصبي في الكويت من خلال التركيز على تقليل الحواجز في القطاعات التجارية وتحسين العلاقات بين رجال الأعمال في كلا بلدينا وتشجيع الاستثمار الجديد في أستراليا. كما أتطلع بشكل خاص إلى توجيه هذه الركائز وإلى تشجيع الاستثمار في أستراليا وتطوير التعاون في مجال تكنولوجيا المناخ والطاقة المتجددة، ودعم المزيد من التعاون البحثي في مجال التكنولوجيا، ودعم استمرارية وتطوير شراكة الأمن الغذائي. ومضت تقول كما أني متحمسة لدعم التعاون الثقافي بين بلدينا، بما في ذلك جلب أفضل الفنانين والمبدعين الأستراليين إلى الكويت.

وتابعت أنا فخورة بشكل خاص لكوني أول امرأة تعينها أستراليا كسفيرة إلى الكويت. هذا يعكس الأولوية التي توليها أستراليا للمساواة بين الجنسين، وإيماننا بأن تنوع القيادات يورث قوة للجميع.

واضافت هناك الكثير الذي يمكننا تعلمه من بعضنا البعض حول جهود بلدينا لتحقيق المساواة بين الجنسين. أتطلع إلى بناء العلاقات بين النساء الأستراليات والكويتيات من خلال عملي في الكويت، لإظهار فوائد تمكين التنوع المجتمعي في المراكز القيادية.

وقالت: مع انتهاء الظروف الصعبة التي عانى منها العالم في السنوات الأخيرة، فإنني أتطلع إلى زيادة وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين أستراليا والكويت، على المستويين الحكومي والوزاري. مع اقترابنا من الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الثنائية بين أستراليا والكويت، والتي سنحتفل بها في عام 2024، فإن المزيد من الاجتماعات الشخصية ستساعد في تعزيز الفرص الموجودة بالفعل لبناء العلاقات بين بلدينا.

وحول موقف بلادها من قضية القدس قالت : في أكتوبر 2022، أعادت الحكومة الأسترالية التأكيد على موقفها السابق الراسخ بأن مدينة القدس تعتبر حالة (أوضاع دائمة) والتي يجب حلها كجزء من أي مفاوضات سلام بشأن القضية الفلسطينية. واضافت في عام 2018، أعلنت الحكومة الأسترالية السابقة نيتها الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل. بينما قامت الحكومة الحالية بالتراجع إلى الموقف الرسمي السابق وأكدت ثباتها عليه.

صادرات الأغنام

وحول ما يروج لوقف تصدير الأغنام الحية من بلدها قالت : في عام 2022، التزمت الحكومة الأسترالية بقرار الإيقاف التدريجي لصادرات الأغنام الحية عن طريق البحر إلى جميع البلدان، وأعلنت أن هذا الإلغاء التدريجي لن يحدث في الولاية الحالية للحكومة والتي من المقرر أن ينتهي عهدها في عام 2025 حيث ستجرى انتخابات جديدة في ذلك الوقت.

وذكرت أن قيمة التبادل التجاري نحو 800 مليون دولار استرالي اغلبها في تصدير اللحوم، مشيرة الى ان حجم الاستثمارات الكويتية في استراليا تبلغ نحو 12 مليار دولار استرالي.

وأشارت الى وجود عدد كبير من الشركات الاسترالية العاملة في الكويت أكبرها شركة ورلي التي تعمل في مجال الغاز والنفط إضافة الي وجود جامعتين استراليتين في الكويت، لافته الى أن عدد الخريجين الكويتيين في الجامعات الاسترالية بلغ 2000 طالب وطالبة وحاليا هناك نحو 700 طالب مازالوا قيد الدراسة.

واعتبرت أن العلاقات الدفاعية بين البلدين مميزة، لافتة الى وجود عدد محدود من القوات الاسترالية في معسكر عريفجان،لافتة الى عدم وجود خط طيران مباشر حتى الآن بين البلدين.

وأشادت بدور الكويت المهم على الصعيدين الدولي والإقليمي، «نحن مثل الكويت نستند على القانون الدولي في النزاعات وإرساء السلام».

وأشارت الى أن عدد الجالية الاسترالية المقيمة في البلاد يبلغ نحو 800 استرالي يعملون في مجالات النفط والغاز والصحة والتعليم.

