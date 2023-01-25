النجاة: 60 % من أعمالنا الإنسانية تتم داخل البلاد

وطن النهار

قالت جمعية النجاة الخيرية إنها أنجزت 60? من مجمل أعمالها الخيرية والانسانية داخل البلاد مشيرة إلى أنها تعمل حاليا على زيادة النسبة لخدمة الشرائح المحتاجة بمختلف أنواعها. وأوضح نائب المدير العام للجمعية جابر الوندة لـ(كونا) أن النسبة الحالية تمثل المجالات الانسانية والاعمال الميدانية التي تقوم بها الجمعية ومنها الجوانب التعليمية والصحية والقطاعان التنموي والثقافي. وبيّن أن آلية زيادة نسب العمل الخيرية في الكويت تتزامن مع الرغبة الحكومية بضرورة دعم المشاريع الخدماتية داخل البلاد والتي تعود بالنفع على جميع الفئات المحتاجة إذ إن أعداد المستفيدين من مشاريع الجمعية تتزايد باستمرار. وذكر أن من المشاريع الخيرية للجمعية مساعدة الأسر المتعففة والفقيرة ومشروع إفطار الصائمين والاضاحي ومشروع سقيا الماء ومياه السبيل والمساعدة المالية الشهرية والعينية وفق الحاجة لها. وأضاف أن من مشاريعها كذلك مشروع (طالب العلم) الذي استفاد منه أكثر من 50 ألف طالب منذ نشأته الى جانب (مدارس النجاة) التي تعنى بتعليم 12 ألف طالب بمختلف المراحل.