«سقيا الماء» نفذت 158 مشروعاً

وطن النهار

واصلت الجمعية الكويتية لسقيا الماء مسيرتها في مساعدة المحرومين من المياه في مناطق متفرقة حول العالم خلال العام المنصرم 2022 م، حيث نفّذت العديد من المشاريع الخيرية التي غيّرت حياة الآلاف ممن كانوا يعانون من نقص المياه. وكشفت الجمعية في تقريرها الختامي للعام 2022 عن أبرز إنجازاتها في العام الماضي، موضحة انها نفذت 158 مشروعًا خارج الكويت، بتكلفة 164.255 ألف دينار، وذلك في دول الصومال واليمن والهند وبنغلاديش وطاجكستان، وهي المشاريع التي استفاد منها نحو 87.200 شخص. وأشارت الجمعية الى ان عدد مشاريع توفير المياه للمحتاجين في الصومال بلغ 25 مشروعًا، بتكلفة إجمالية بلغت 46.515 ألف دينار، وذلك لخدمة نحو 40 ألف شخص ممن كانوا يعيشون في ظروف معيشية صعبة بسبب عدم توافر المياه الصالحة للشرب. ونفّذت الجمعية 5 مشاريع في اليمن بتكلفة وصلت إلى 100 ألف دينار، لتوفير المياه إلى نحو 30.500 ألف شخص، في حين وصلو عدد المشاريع التي نفذتها في بنغلاديش 111 مشروعًا، لخدمة 14 ألف محتاج، وهي المشاريع التي تكلفت 14,900 ألف دينار. وفي الهند، نجحت الجمعية في توفير المياه الصالحة للشرب لنحو 1400 شخص، من خلال تنفيذ 4 مشاريع بلغت تكلفتها الإجمالية 1215 دينارا، فيما تم تنفيذ 13 مشروعًا في طاجكستان بتكلفة 1625 دينارا، استفاد منها 1300 شخص.