الفارسي: العودة إلى نظام الثمانينيات.. عمال النظافة موظفون في البلدية

وطن النهار

تقدمت عضوة المجلس البلدي م. علياء الفارسي باقتراح عدم التجديد لعقود النظافة الخاصة في محافظة العاصمة بعد انتهائها، كما طالبت بضم عمال النظافة الى هيكل البلدية بحيث يتم توظيفهم تحت مسؤولية مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق بالهيكل التنظيمي الخاص فيها.

وأشارت إلى أن للكويت تجربة وممارسات للنظافة في الثمانينيات من القرن الماضي حيث كان عمال النظافة جميعهم موظفين تابعين للبلدية الكويت وليس لعقود خاصة كما هو معمول به في الوضع الحالي، ولما للأسلوبين المتبع سابقا والحالي مميزاتهما وعيوبهما من ناحيتين مالية وإدارية. وطالبت بتمييز زي عمال النظافة التابعين للبلدية والمسؤولين عن نظافة مدينة الكويت بمحافظة العاصمة عن العقود الخاصة الأخرى بلباس اللون الأزرق الفاتح مع شعار البلدية، وتوفير جميع الآليات والأدوات الحديثة الخاصة لعمليات الفرز والتنظيف، وتأهيل عمال نظافة مدينة الكويت بأساليب النظافة الحديثة وإدارة النفايات البلدية الصلبة.

قاعدة البيانات

من جهتها تقدمت عضوة المجلس البلدي فرح الرومي بعدة اسئلة بخصوص عقود النظافة، مشددة على انها من أهم العقود التي تبرمها البلدية والتي لها تأثير مباشر على نظافة المدن وصحة الأفراد، بالإضافة إلى أهميتها للمساعدة في تحديد طبيعة النفايات وحجمها وآلية تجميعها وتسهيل إعادة تدوير النفايات فضلاً عن التخلص منها بطريقة آمنة، وقالت في اقتراحها نظراً لتدني مستوى الأداء لمقاولي عقود النظافة والذي انعكس على عدم رضا المتخصصين والعامة على حد سواء، كانت الحاجة لتقييم الوضع الحالي لعقود النظافة للوقوف على أسباب القصور ولنتمكن من المشاركة في تقديم حلول بناءة وقابلة للتطبيق لما يخدم تحقيق الهدف المنشود لمدن آمنة ونظيفة ودعم مساعي الاستدامة وتمكين تحقيق الغاية من وجود مدن خضراء وذلك برفع مستوى الأداء لمقاولي النظافة من خلال طرح عقود نظافة متطورة وكذلك تبني حملات تساعد على زيادة الوعي والمسؤولية المجتمعية لتقليل النفايات أو إعادة استخدامها وتدويرها، ووجهت الرومي أسئلة تعد خطوة أولى لتحقيق هذه الأهداف المتوافقة ورؤية الكويت 2035 والتي تتمثل في نقاط عدة منها قاعدة البيانات والدراسات الإحصائية، وهل تمتلك البلدية قاعدة بيانات يمكن من خلالها بيان طبيعة وحجم النفايات وتوزيعها وتصنيفها حسب مناطق الكويت؟ وهل تمتلك دراسات إحصائية لحجم النفايات وطبيعتها تمكنها من التخطيط وتقدير طبيعة الاحتياج لعقود النظافة؟

وأضافت هل تمتلك البلدية دراسات إحصائية لحجم صناعة إعادة الاستخدام وإعادة التدوير للنفايات وطبيعة وحجم النفايات المعاد استخدامها أو تدويرها؟ وما الآلية المتبعة لدراسات مسح وتقييم المحافظات والمدن والمناطق ومتابعة طبيعة وحجم النفايات؟

وحول إعداد عقود النظافة قالت سألت: ما الأسس التي يتم بناء عليها إعداد الخطة الزمنية والمالية لإعداد وطرح عقود النظافة في بلدية الكويت؟ وهل يتم إعداد عقود النظافة من خلال الجهاز الفني في بلدية الكويت أو يتم الاستعانة بمكاتب هندسية استشارية؟ وهل يتم تحديث وتطوير عقود النظافة لمواكبة تزايد متطلبات تحقيق الاستدامة وإعادة التدوير؟ ومن هم الأطراف المعنيون بعقود خدمات النظافة من داخل وخارج بلدية الكويت وما آلية التعاون والتكامل وتبادل البيانات مع هذه الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة لهذه العقود؟

ومضت تستفسر: ما نطاق عمل عقود الخدمات الاستشارية المتعلقة بخدمات النظافة، سواء الجارية أو المطروحة حالياً أو المدرجة مستقبلياً في خطة البلدية الكويت؟ وفي حالة الاستعانة بمكاتب استشارية لإعداد عقود النظافة هل يتم إدراج شروط للتدريب أو تفعيل شروط التدريب إن وجدت لتدريب منتسبي البلدية للنهوض بأدائهم والاستفادة من هذه العقود الاستشارية، وإن كان يتم إدراجها وتم الاستفادة فعلا من التدريب في عقود استشارية سابقة، وما آلية تقييم التدريب وتطوير الأداء المتبعة للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة من هذا التدريب، وذكرت في أسئلتها ما أسس تأهيل وتصنيف مقاولي عقود النظافة الحالية؟ وما آلية استبعاد المقاولين الذين تبين ضعف أدائهم ؟ وهل تم استبعاد أي مقاول في العقود الحالية؟

وحول عقـــود النظام قالت ما حجم وقيمة ومدد وطبيعة عقود النظافة القائمة حالياً؟وما الأسس والمعايير الحالية المتبعة لطرح عقود خدمات النظافة على محافظات، ومدن ومناطق الكويت؟ وهل يتم الأخذ بالاعتبار تباين طبيعة النفايات في المدن والمناطق المختلفة واحتياجاتها وحجم النفايات والحاجة لإعادة تدويرها؟

