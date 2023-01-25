«السكنية»: 23 محطة فرعية لتغذية 871 قسيمة جنوب عبدالله المبارك

وطن النهار

صـرح نائب المدير العام لشؤون التنفيذ بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية راشد العنزي عن إطلاق التيار الكهربائي بمحطة التحويل الرئيسية (C) جهد 132 ك.ف وتشغيل 23 محطة فرعية المغذية لعدد 871 قسيمة سكنية جديدة بمشروع جنوب عبدالله المبارك وتسليمها لوزارة الكهرباء والماء قبل الانتهاء من الموعد التعاقدي.

وصرح في بيان صحافي أن ذلك العمل يأتي تماشيا مع خطة المؤسسة في إيصال التيار للمشاريع القائمة وقسائم المواطنين، وبجهد مضاعف وتنسيق مستمر مع وزارة الكهرباء والماء لاطلاق التيار الكهربائي للقسائم توفيرا للوقت والجهد على المواطنين قاطنيها. واشار الى ان المؤسسة ســوف تستكمل الانتهاء من تشغيل 47 محطة فرعية بمشتملاتها والتي تغذي 1673 قسيمة تزامناً مع إيصال التيار الكهربائي من قبل وزارة الكهرباء والماء لمحطتي التحويل الرئيسيتين (A&D) وإنهاء أعمال المحطات المتبقية قبل موعدها التعاقدي بتاريخ 2023/06/14. وثمن العنزي جهود المختصين بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والتعاون المميز الذي أبدوه مع إخوانهم من جهاز المؤسـسـة العامة للرعاية السكنية خلال الفترة الماضية من عمر المشروع.

