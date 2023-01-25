أمن الفروانية: ضبط تشكيل عصابي لتجارة الخمور

وطن النهار

تمكن رجال الأمن من ضبط تشكيل عصابي يقوم بالإتجار وبيع المواد المسكرة المحلية الصنع والمستوردة بحوزتهم 242 زجاجة خمر في الفروانية، كما تم ضبط فتاة وبحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، وايضا تم القبض على 3 أشخاص بمنطقة المهبولة وبحوزتهم مواد مخدرة.

وفي التفاصيل تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في ادارة البحث والتحري من خلال المتابعة الأمنية، من ضبط فتاة وبحوزتها مواد يشتبه انها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، وتمكنت من ضبط 3 أشخاص بمنطقة المهبولة وبحوزتهم مواد يشتبه بانها مخدرة.

كما قامت بضبط تشكيل عصابي يقوم بالإتجار وبيع المواد المسكرة المحلية الصنع والمستوردة في محافظة الفروانية، وعثر بحوزتهم على 242 زجاجة خمر، وتمت احالتهم الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

من جهة أخرى، تمكن رجال مباحث شؤون الاقامة من ضبط مكتب خدم وهمي يؤوي 3 مخالفين، و14 شخصاً مخالفاً لقانون الإقامة والعمل في منطقتي جليب الشيوخ وامغرة.

وذكرت ادارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استمراراً للحملات التفتيشية المكثفة والانتشار الأمني على كافة المناطق للادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة، أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط مكتب خدم وهمي يؤوي 3 مخالفين، و14 شخصاً مخالفاً لقانون الإقامة والعمل في منطقتي جليب الشيوخ وامغرة، وتمت احالتهم إلى الجهات المختصة.

