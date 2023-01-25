القطان: برامج وورش تدريبية لاكتشاف مواهب وإبداعات الأطفال

وطن النهار

أكدت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار أن الاهتمام بالأطفال وطلاب المدارس من خلال إعداد برامج وورش تدريبية خاصة بتلك الفئة يأتي انطلاقا من حرص الجمعية على اكتشاف المواهب الواعدة لدى أطفال الكويت وتنميتها وتقديم كل الدعم لها. وقالت الناطق الرسمي باسم الجمعية شيخة القطان، إن البرامج التي أعدتها الجمعية للأطفال تراعي قدراتهم الذهنية وموضوعة من قبل متخصصين في هذا المجال، مشيرة إلى أن بعض الأطفال تولد معهم مواهب إبداعية وقدرات متميزة جدًا في التفكير والابتكار، والجمعية تعمل على تحسين تلك المهارات لديهم وتطويرها. واستعرضت الجوانب التي تغطيها أنشطة الجمعية الخاصة بالأطفال، وهي: تشجيع الأطفال على القراءة والتأليف أيضاً، إشراكهم في ايجاد حلول لبعض المشاكل واعطائهم مساحة لتقديم اقتراحات، تنظيم دورات وورش وأندية خلال العطل المدرسية والصيفية، ممارسة الألعاب الإبداعية والمسابقات التنافسية، إضافة إلى أنشطة أخرى مشوقة لهم.

وشددت القطان على أن الجمعية مستمرة في الاهتمام بالأطفال والتواصل مع المؤسسات التربوية والتعليمية لتبادل الخبرات والتعريف بطرق اكتشاف المواهب ورعايتها.

