loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

القطان: برامج وورش تدريبية لاكتشاف مواهب وإبداعات الأطفال


أكدت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار أن الاهتمام بالأطفال وطلاب المدارس من خلال إعداد برامج وورش تدريبية خاصة بتلك الفئة يأتي انطلاقا من حرص الجمعية على اكتشاف المواهب الواعدة لدى أطفال الكويت وتنميتها وتقديم كل الدعم لها. وقالت الناطق الرسمي باسم الجمعية شيخة القطان، إن البرامج التي أعدتها الجمعية للأطفال تراعي قدراتهم الذهنية وموضوعة من قبل متخصصين في هذا المجال، مشيرة إلى أن بعض الأطفال تولد معهم مواهب إبداعية وقدرات متميزة جدًا في التفكير والابتكار، والجمعية تعمل على تحسين تلك المهارات لديهم وتطويرها. واستعرضت الجوانب التي تغطيها أنشطة الجمعية الخاصة بالأطفال، وهي: تشجيع الأطفال على القراءة والتأليف أيضاً، إشراكهم في ايجاد حلول لبعض المشاكل واعطائهم مساحة لتقديم اقتراحات، تنظيم دورات وورش وأندية خلال العطل المدرسية والصيفية، ممارسة الألعاب الإبداعية والمسابقات التنافسية، إضافة إلى أنشطة أخرى مشوقة لهم.
وشددت القطان على أن الجمعية مستمرة في الاهتمام بالأطفال والتواصل مع المؤسسات التربوية والتعليمية لتبادل الخبرات والتعريف بطرق اكتشاف المواهب ورعايتها.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة