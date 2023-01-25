«رابطة الباحثين»: معايير علمية لاختيار مدير عام معهد الأبحاث

وطن النهار

أصدرت رابطة الباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية بياناً صحافياً حول الحديث خلال هذه الفترة عن تشكيل لجنة جديدة لاختيار مدير عام بالأصالة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية.

وطالبت الرابطة في بيانها وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني واللجنة التي تم تشكيلها على أن يستند الاختيار على معايير فنية عالية تضمن تحقيق مقومات الارتقاء بالبحث العلمي تماشيا مع المرحلة التنموية التي تشهدها دولة الكويت للتعامل مع المتطلبات الراهنة والمستقبلية وذلك من خلال رؤى واضحة وسياسات قابلة للتنفيذ والقياس.

وأضافت الرابطة أن معهد الكويت للأبحاث العلمية يضم نخبة من أبناء الوطن الذين تميزوا بتفوقهم العلمي وتحصيلهم الدراسي من أرقى الجامعات، كما أن جهودهم على مر العقود الماضية أسهمت بشكل ملموس في تحقيق إنجازات مهمة في العديد من المجالات، وإرساء قاعدة غنية من البيانات وعمل دراسات تطبيقية لخدمة الكثير من الجهات. ومع هذا فقد تعرض المعهد للكثير من الإخفاقات التي يُعزى البعض منها لأسباب خارج نطاق إدارة المعهد والتي من أهمها عدم وجود استراتيجية وطنية واضحة لأولويات الأبحاث العلمية وسياسات تمويل الدراسات والبحوث.

وذكرت: ومما لا شك فيه حرص القيادة العليا في الدولة على تطوير العلوم والتكنولوجيا في دولتنا الحبيبة وأن الجميع يشاركوننا الرأي نحن رابطة الباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية على أهمية العلوم والبحوث والدراسات في تطوير وتنمية وطننا الغالي، وأن اختيار قيادة جديدة لهذا الصرح العلمي المهم يتطلب أن تراعى فيه معايير فنية عالية عند اختيار مدير عام بالأصالة للمعهد، والتي تشمل الآتي:

• أن يكون صاحب رؤية استراتيجية تتصف بالإبداع والابتكار والإنجاز، وتكون كفيلة بالنهوض بالعملية البحثية بالمعهد وتحقيق الأهداف التي أُنشئ المعهد من أجلها.

• أن يكون صاحب خبرات علمية وحاصلاً على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات العريقة.

• أن يكون قد مارس البحث العلمي بنجاح ضمن معايير النزاهة والأمانة العلمية والأدبية وله العديد من الدراسات والأبحاث الموثقة والمحكمة المنشورة.

• أن يكون من ذوي الخبرة المشهود لها وملما بالجوانب الإدارية، إضافة إلى خبرته العلمية، وأن يكون على دراية بلوائح ونظم وقوانين المعهد كي يتمكن من خلال قدراته وخبراته الإدارية من النهوض بهذا الصرح العلمي المتميز.

واختتمت الرابطة: وتفخر الرابطة بكون المعهد يزخر بالعديد من الكفاءات من الكوادر الوطنية المتميزة.

