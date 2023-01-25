المهدي: تقرير لقياس التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة

وطن النهار

عقدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اجتماعا للجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة بحضور مجموعة من أعضاء اللجنة وجهات الدولة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد المهدي في بيان صحافي على هامش الاجتماع أهمية الاجتماع الذي تم عقده حيث انه تم من خلاله الانتهاء من إعداد المسودة الأولى للتقرير الطوعي الثاني في قياس التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 لدولة الكويت، موضحاً أن التقرير سيركز على جهود الكويت فيما يخص الأهداف الخمسة للتنمية المستدامة والتي تم تحديدها من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أن التقرير سيركز أيضاً على الجهود التي قامت بها الكويت فيما يتعلق بمكافحة الأضرار والأزمة الصحية وطريقة التعامل معها والذي حظيت باهتمام وقبول وإشادة عالمية مبيناً، أن التقرير سيتناول أيضاً التطور الواضح في آلية أخذ المعلومات ومراجعتها ودور الإدارة المركزية للإحصاء.

وأضاف أن التقرير سيتحدث عن أهم ما حققته الكويت من إنجازات في أهداف التنمية المستدامة الأخرى بحيث يكون التقرير متكاملاً.

وأعرب عن شكره للقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لدورهم وجهودهم وتعاونهم لإنجاح هذا التقرير موضحاً أن جميع الجهات المشاركة ستراجع المسودة الأولى لإبداء الملاحظات وتقديمها للجنة.

بيانات ومؤشرات

من جهة أخرى أعربت مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء المهندسة منيه القبندي عن امتنانها وشكرها للجهات الرسمية التي تعاونت بشكل سلس مع الإدارة المركزية للإحصاء من خلال تزويدها بجميع البيانات والتحديثات والمؤشرات والغايات فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، متمنيةً من الجهات الأقل تعاوناً أن تشارك بشكل أكثر فعالية ونشاط بإرسال البيانات المحدثة التي ستؤثر بشكل إيجابي في إنجاح التقرير الطوعي الثاني.

وأعلنت القبندي عن الانتهاء من إطلاق الموقع الرسمي فيما يخص التنمية المستدامة والوصول للمرحلة النهائية لنظام وأهداف وغايات التنمية المستدامة، مؤكدةً أنه سيتم إدخال جميع ضباط الاتصال والمدخلين المعتمدين وسيتم تفعيله في أقرب وقت بشكل آلي والكتروني.

يذكر أن التقرير الطوعي الثاني سيكون شاملا للتقدم المحرز في جميع الأهداف مع التركيز على الأهداف التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

