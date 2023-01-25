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إخماد حريق في مخزن لمواد البناء بمنطقة حولي

مشعل عبدالله
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الأربعاء 25 يناير 2023

تمكن رجال الاطفاء من السيطرة على حريق عمارة في منطقة حولي بعد نشوب الحريق في الدور الارضي الذي استخدم كمخزن لمواد البناء، دون وقوع اصابات تذكر.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية يفيد باندلاع حريق عمارة بمنطقة حولي، وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت كل من مركز إطفاء حولي والسالمية إلى موقع البلاغ، وعند الوصول قام رجال الإطفاء بإخلاء العمارة وتبين أن الحريق نشب في محل بالدور الأرضي يستخدم كمخزن ويحتوي على مواد بناء وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق بدون وقوع أي اصابات.


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