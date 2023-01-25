إخماد حريق في مخزن لمواد البناء بمنطقة حولي

وطن النهار

تمكن رجال الاطفاء من السيطرة على حريق عمارة في منطقة حولي بعد نشوب الحريق في الدور الارضي الذي استخدم كمخزن لمواد البناء، دون وقوع اصابات تذكر.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية يفيد باندلاع حريق عمارة بمنطقة حولي، وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت كل من مركز إطفاء حولي والسالمية إلى موقع البلاغ، وعند الوصول قام رجال الإطفاء بإخلاء العمارة وتبين أن الحريق نشب في محل بالدور الأرضي يستخدم كمخزن ويحتوي على مواد بناء وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق بدون وقوع أي اصابات.

