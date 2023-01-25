التأزيم يعرقل جهود جذب الاستثمارات الخارجية

مال وأعمال

توقعت مصادر لـ «النهار»، عزوف الكثير من المستثمرين عن العمل داخل الكويت وتفضيل بيئات أخرى خارجية عليها، مع استمرار وتيرة التأزيم بين السلطتين وغياب رؤية تنموية حاكمة للعمل الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال. وقدرت المصادر هجرة مئات الملايين، بحثاً عن عوائد مجدية واستثمارات أكثر ديمومة وتسهيلات كبيرة يجدها المستثمر في بيئات أعمال خارج الكويت. وقالت إن الحاجة ملحة لوضع التسهيلات المعلن عنها في جميع التقارير الحكومية أمام المستثمر الأجنبي موضع التنفيذ لتصبح الكويت أكثر جذباً للعمل بها.

وأشارت إلى أن الكويت تتمتع بالكثير من المزايا والخدمات التي لا يوجد مثيلها في دول أخرى مجاورة، إلا أنها غير مستغلة وتقف العديد من القوانين الحالية أمام تحقيقها، بالإضافة إلى ضعف التشريعات والقوانين التي تقف حجر عثرة أمام تطبيق الخطط الاستراتيجية الرامية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفق رؤية كويت جديدة 2035.

وقالت المصادر إن فرصاً كبيرة ضاعت على الكويت بسبب التأزيم بين السلطتين والذي أجل الكثير من القرارات، لافتة إلى أن البيئة التشريعية والقانونية وإصلاح العيوب والنقص في بعض القوانين تؤثر سلباً على الأداء الاقتصادي. وأضافت أن هناك الكثير من القوانين يحتاج إليها الاقتصاد لدعم الجهود الحكومية الرامية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية في العمل الاقتصادي على المدى البعيد.

