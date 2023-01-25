استراتيجية للرقابة على مشاريع «الشراكة»

مال وأعمال

كشف تقرير رقابي متخصص حصلت «النهار» على نسخة منه، عن أهمية تطبيق استراتيجية عامة للرقابة على المشاريع، والتنسيق فيما بين الجهات الرقابية لإحكام التدقيق على الإنفاق على المشروعات. وبين التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة، أهمية تبني تلك الاستراتيجية لتعزيز وتطوير الصلاحيات الرقابية وبسط القانون على كافة مراحل التنفيذ للرقابة اللاحقة لنجاح عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وركز التقرير على مشاريع البنية الأساسية كمشاريع المواصلات والطرق والمطارات والموانئ أو مشاريع الاتصالات كشبكة الهواتف والنقال وشبكة الانترنت والبريد وكذلك مشاريع الطاقة والمستشفيات والمشاريع الإسكانية التي تعد ذات أهمية كبيرة للتنمية الاقتصادية في المجتمعات المختلفة، موكدا انه لا يمكن حدوث تنمية اقتصادية أو اجتماعية في أي مجتمع دون وجود بنية تحتية. وأوضح أن مراحل التدقيق على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنها مرحلة التخطيط للعملية الرقابية تتمثل في تخطيط مهمة التدقيق، بالإضافة لوجود خطة تدقيق سنوية،، كما يتضمن التخطيط خطوات وإجراءات منها تحديد أهداف التدقيق مشروع الشراكة حيث لابد من وجود اهداف أساسية من عملية التدقيق قد تكون لإبداء رأي عام عن المشروع أو فحص تفاصيل معينة مطلوبة، وكذلك تحديد نطاق التدقيق ويتم ذلك خلال فترة التخطيط للمهمة، تحديد نطاق التدقيق بشكل واضح ومحدد، وذلك بهدف الاستفادة المثلى من الطاقات البشرية المتوافرة لدى القطاع، كذلك للاستفادة المثلى من الوقت، ولتحقيق أفضل النتائج من أعمال التدقيق.

