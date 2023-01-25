البورصة واصلت تجاهل عدم اليقين السياسي للجلسة الثانية

مال وأعمال

واصلت البورصة للجلسة الثانية على التوالي تجاهلها لحالة عدم اليقين السياسي في البلاد عقب استقالة الحكومة؛ لتغلق المؤشرات الرئيسة تعاملات جلسة الامس الثلاثاء في المنطقة الخضراء محققة مكاسب بلغت 76 مليون دينار بعدما اغلقت القيمة السوقية للاسهم على 47.242 مليار دينار خلال جلسة الامس مقابل 47.166 مليار دينار في جلسة الاثنين.

واوضح محللون أن المؤشر العام تمكن من الإغلاق مرتفعاً للجلسة الخامسة على التوالي بدعم من القطاعات الرئيسة في السوق كالبنوك والاتصالات والخدمات المالية، لافتين الى ان توقع ايجابية النتائج المالية للشركات في 2022، وارتفاع أسعار النفط بصعود الطلب من قبل الصين بعد تخفيف التدابير الاحترازية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، طغا على خبر استقالة الحكومة.

واضاف محللون ان جميع مؤشرات السوق سجلت أداءً إيجابياً منذ بداية العام وحتى تاريخه، إضافة إلى ارتفاع القيمة السوقية بما يقرب من نسبة 1%.

وسجلت البورصة تداولات بقيمة 61.19 مليون دينار، وزعت على 236.23 مليون سهم، بتنفيذ 11.52 ألف صفقة.

واغلق المؤشر العام على ارتفاع 11?8 نقطة ليبلغ مستوى 7374?66 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?16 في المئة. وتم تداول 236?2 مليون سهم عبر 11520 صفقة نقدية بقيمة 61?19 مليون دينار (نحو 185?4 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيس 13?4 نقطة ليبلغ مستوى 5702?31 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?24 في المئة من خلال تداول 122?8 مليون سهم عبر 5075 صفقة نقدية بقيمة 17?2 مليون دينار (نحو 52?11 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 11?6 نقطة ليبلغ مستوى 8192?25 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?14 في المئة من خلال تداول 113?3 مليون سهم عبر 6445 صفقة بقيمة 43?9 مليون دينار (نحو 133 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 12?13 نقطة ليبلغ مستوى 5749?22 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?21 في المئة من خلال تداول 91?5 مليون سهم عبر 2992 صفقة نقدية بقيمة 10?8 ملايين دينار (نحو 32?7 مليون دولار)

وبنهاية التعاملات ارتفعت 8 قطاعات في مقدمتها العقار بـ0.83%، بينما انخفض قطاعا الاتصالات والمواد الأساسية بنحو 0.64% و0.08% على التوالي، بينما استقرت 3 قطاعات أُخرى.

