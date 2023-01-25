شركات روسية تتحايل على «وول ستريت»

مال وأعمال

تلتف أكبر الشركات الروسية، حتى تلك التي لم تستهدفها العقوبات الأخيرة بشكل مباشر، حول «وول ستريت» لسداد ديونها القائمة، بعدما أثّرت حملة التضييق على روسيا بشكل واسع النطاق على الوسائل المالية المطلوبة لخدمة الدَّين.

من خلال «لوك أويل سكيوريتيز» (Lukoil Securities)، شركة الأغراض الخاصة التابعة لها، استعانت عملاقة النفط الروسية «لوك أويل» بشركات وساطة في قبرص لإعادة شراء كل سنداتها القائمة المقومة بعملات أجنبية، وفقاً لعدة أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم في سياق الحديث عن معلومات سرية.

تظهِر إفصاحات أن شركات أخرى، من بينها «أورالكالي» (Uralkali) و«إم إم سي نوريلسك نيكل» (MMC Norilsk Nickel) و«ميتالوإنفست» (Metalloinvest)، طلبت إذن حاملي السندات لاستبدال السندات، لكي تتمكن من صرف المدفوعات المباشرة للمستثمرين بالروبل الروسي بدلاً من العملة المقوّمة بها السندات. استبدلت شركتا «غازبروم» و«ماغنيتوغورسك أيرون آند ستيل ووركس» بعض سنداتهما المقومة بعملات أجنبية بسندات مقومة بالروبل الروسي.

تظهِر حسابات بلومبرغ، بناءً على بيانات البنك المركزي، أن سوق سندات الشركات الدولية في روسيا، التي بلغت قيمتها 85.6 مليار دولار قبل الازمة مع أوكرانيا، انكمشت بنحو 12.7 مليار دولار منذ أن دفع غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لمنع وصول روسيا إلى سوق رأس المال الأجنبي. ويُرجَّح أن تنكمش السوق أكثر هذا العام بعد استكمال شركة «غازبروم» المزيد من المبادلات المخطط لها.

حتى في الحالات التي لا تنطبق فيها العقوبات على الشركات المقترِضة، وجدت الشركات ومستثمروها أن القيود تستهدف الكثير من العمليات المطلوبة لكي تظل السندات سارية، وأنه أصبح من الضروري سحب هذه السندات خارج السوق.

دميتري دوروفيف، أحد مديري المحافظ بشركة الاستثمار «أرمبروك» (Armbrok) في يريفان بأرمينيا، التي تداولت بعض السندات الروسية المقومة بعملات أجنبية خلال الأشهر الأخيرة، قال: «خلال شهرين، سيتم شراء كل شيء» من قبل المستثمرين المحليين. كما أضاف: «الشركات الروسية ستستبدل السندات وتعود إلى روسيا».

