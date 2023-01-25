أكاديمية «الوطني» تستقبل دفعة متدربين

مال وأعمال

إيمانًا منه بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، استقبل بنك الكويت الوطني الدفعة الثامنة والعشرين من المتدربين الجدد ضمن برنامجه السنوي «أكاديمية الوطني»، وذلك ضمن استراتيجيته الهادفة لاستقطاب وتوظيف أفضل الكوادر والكفاءات الوطنية من الشباب الكويتي الحديثي التخرج.

وحضر حفل استقبال المتدربين الجدد الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، سليمان المرزوق، والرئيس التنفيذي لإدارة الثروات بمجموعة بنك الكويت الوطني فيصل الحمد ومدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني، عماد العبلاني، وأحمد بورسلي، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية، ومحمد الخرافي، رئيس مجموعة العمليات، بالإضافة إلى مديرين تنفيذيين ومسؤولين في إدارة المواهب والتطوير في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني.

ويمتد البرنامج التدريبي للأكاديمية لمدة 7 أشهر، حيث يبدأ في 15 يناير الجاري وينتهي في يوليو من العام نفسه، يخضع خلالها 21 متدرباً لبرنامج مكثف في المهارات التقنية والسلوكية وغيرها من المهارات التي تمنح المشاركين الفرصة لبناء مسيرة مهنية طويلة في بنك الكويت الوطني.

كما يتضمن البرنامج جوانب مختلفة للتطوير بالعمل المصرفي مثل التفكير التصميمي وتعزيز الإنتاجية والتدريب على الإبداع والابتكار، والتوجهات الرقمية في المجال المصرفي إلى جانب المبادئ المصرفية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يحصل المشاركون على تدريب مكثف لمدة 5 أسابيع على نظام العمل في الفروع قبل التدريب العملي لمدة شهرين في الفروع. وفي المراحل الأخيرة من البرنامج التدريبي يجري المتدربون تدريباً ميدانياً شمل العديد من إدارات البنك من أجل فهم أفضل لطبيعة عمل القطاع المصرفي.

كما يقدم المشاركون في الأكاديمية أمام مديري الإدارات المختلفة أفكاراً جديدة من خلال «مشروع تحدي الابتكار» والذي تم تدشينه بهدف تحفيز قدرات المتدربين على الإبداع ووضع حلول ابتكارية للعناصر والجوانب المختلفة التي تم التدريب عليها خلال الأكاديمية.

وبهذه المناسبة قالت نجلاء الصقر، مديرة إدارة المواهب والتطوير في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني: «تعكس أكاديمية الوطني رؤية البنك ورسالته المتمثلة في الاستثمار في المواهب المحلية بما يتماشى مع أهدافه المتعلقة بسياسة توطين الوظائف ودعم الاقتصاد الوطني».

وأضافت قائلة: «نحرص في بنك الكويت الوطني دائما على استقطاب المواهب الكويتية الشابة والعمل على تطويرهم وصقل مهاراتهم حتى يصبحوا قيمة مضافة للقطاع المصرفي في المستقبل».

وأكدت أن أكاديمية الوطني تهدف إلى إعداد قيادات مصرفية وطنية شابة ذات مهارات عالية في جميع تخصصات القطاع المصرفي، وهو ما ينسجم مع تطلعات البنك الرامية إلى بناء مستقبل مستدام والارتقاء المتواصل بالخدمات والنمو المطرد لأنشطة الأعمال والخطط التوسعية على المستويين المحلي والإقليمي.

وأكاديمية الوطني هي برنامج تم تصميمه خصيصاً لحاملي الشهادات الجامعية من الكوادر الكويتية الشابة الذين اجتازوا بنجاح معايير الاختيار من أجل الانضمام للبرنامج، كما يتضمن مدربين معتمدين عالمياً لتمكين الموظفين من اكتساب المهارات المصرفية المتخصصة.

