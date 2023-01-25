«بيتـك» كشف عن الفائزين في حساب «الــرابــح»

مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار وذلك عن الاسبوعين الاول والثاني في يناير لسنة 2023، بالاضافة الى الاعلان عن الفائز الشهري بـ 1 كيلوغرام من الذهب وهي واجلي سارفيراز ابراهيم، وذلك عن ديسمبر 2022 والفائز بالسحب ربع السنوي الرابع لسنة 2022 وهي عبارة عن جائزة نقدية بقيمة 25000 دينار كويتي للفائز عادل مشاري الحبيب.

والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: فاطمة فيصل حسين، سارع جدوع الرشيدي، فيصل عبدالرحمن الجبر، فهد حمدان العتيبي، سهام عبدالله المسيري، صالح أرشيد العازمي، بدر فهد الفرهود، سالم علي الرشيدي، أبرار أحمد العازمي، هياء محمد المطيري، أحمد حسين الكندري، أفراح محمد سيد، حمد مانع الشمري، حسين شقير الرشيدي، سعد محمد العتيبي، ملفي ردن المطيري، نادية فهد الشحومي، نوال شنار البخيت، فيصل رمحان السليماني، خالد محمد العجمي. وتتضمن حملة حساب «الرابح»، سحوبات وجوائز عدة تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنويا»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا.

وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ«بيتك» تحت اشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.

وحساب الرابح هو حساب راتب يتوفر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وادارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.

وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار كويتي لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلوغرام من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25000 دينار كويتي لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين الى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، و يشترط أن لا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 ديناراً في نهاية كل شهر خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.

