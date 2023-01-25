الذهب ارتفع.. وعيار 24 بـ 18.9 ديناراً

مال وأعمال

ارتفعت أسعار الذهب في الكويت؛ وذلك حسب السعر المعلن من وزارة التجارة والصناعة.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 18.913 ديناراً لكل جرام، مقارنة بمستواه في تعاملات الأمس البالغ 18.911 ديناراً للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 17.353 دينار للجرام، مقابل بـ 17.351 ديناراً لكل جرام في تعاملات اول من أمس (الاثنين).

عالميا سجلت أسعار الذهب ارتفاعا وسط تراجع للدولار، ومن المرجح أن تظل أسعار المعدن الأصفر على المدى القريب متوقفة على بيانات اقتصادية أميركية من المرتقب نشرها هذا الأسبوع وقد تؤثر على استراتيجية مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

ولا تزال مراكز اقتصادية رئيسية مثل الصين وهونغ كونغ مغلقة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وهبط مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أرخص لحائزي العملات الأخرى. ويترقب المستثمرون تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الأخير من العام الماضي المقرر نشرها الخميس.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس «أي مؤشرات تدل على ضعف في الاقتصاد الأميركي سيُنظر إليها على أنها سبب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف وتيرة التشديد، وهو ما من شأنه أن يدعم الذهب، الذي سيستقطب تدفقات الملاذات الآمنة».

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1935.04 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 06:06 بتوقيت غرينتش.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1935.60 دولاراً.

وعادة ما تدعم الفائدة المنخفضة أسعار الذهب، إذ إنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.52 دولاراً للأونصة. وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1055.25 دولاراً. وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1712.57 دولاراً.

