«غولدمان» و«بنك أوف أميركا» يرجحان انتهاء دورة صعود الأسهم

مال وأعمال

موجة الصعود القوية للأسهم الأوروبية خلال العام الحالي، تترك مجالاً محدوداً لتحقيق مكاسب أكثر، وفق ما يراه خبراء استراتيجيون. عقب تسجيله أفضل انطلاقة كبداية عام على الإطلاق، سينهي مؤشر «ستوكس 600» العام الحالي عند مستوى 452 نقطة، حسب متوسط الردود الواردة في استطلاع رأي لـ«بلومبيرغ» بمشاركة 19 خبيراً قدموا توقعاتهم حول السوق، أي ما يعني تراجعاً بنسبة 1.2% عن إغلاق الأربعاء. يأتي ذلك رغم أن بنوكاً استثمارية رفعت توقعاتها منذ استطلاع الشهر الماضي، بما فيها مصرفا «غولدمان ساكس غروب» و«باركليز». ذكرت شارون بيل، وهي خبيرة استراتيجية مختصة بالأسهم لدى «غولدمان»، والتي زادت توقعاتها خلال الشهر الحالي من 450 نقطة إلى 465 نقطة: «رغم قيامنا برفع السعر المستهدف، إلا أننا نواصل توقعاتنا فقط بتحقيق عوائد ضعيفة، وفي ظل بقاء مخاطر الأسهم مرتفعة، وترجيح حدوث ضعف أكثر للأرباح، فإن السندات والسيولة النقدية تمثلان بدائل بارزة». حققت أسواق الأسهم الأوروبية أداءً قوياً خلال يناير الجاري، إذ صعد مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 7% تقريباً لتصل بذلك مكاسبه منذ أدنى مستوياته في 29 سبتمبر الماضي إلى نحو 19%، متجاوزاً الولايات المتحدة بمقدار 11 نقطة مئوية مقومة بالعملات المحلية.

قادت الأسهم المرتبطة بالدورات الاقتصادية، بما فيها شركات التجزئة والسفر والبنوك والتكنولوجيا، جولة الصعود، بحافز من عملية إعادة فتح الاقتصاد الصيني بصورة أسرع من المتوقع، وتفادي حدوث أزمة طاقة أكثر حدة، وبروز مؤشرات تباطؤ معدلات التضخم. علاوة على ذلك، صمد الاقتصاد بصورة أفضل مما كان متوقعاً، في ظل التوقعات حالياً بحدوث ركود اقتصادي من قبل عددٍ من خبراء اقتصاد، ما يشير إلى أن الأرباح ربما تهبط بنسبة أقل مما كان يُخشى في بداية الأمر. أكد المحلل الاستراتيجي لدى «باركليز»، إيمانويل كاو، أنه «ما دامت تقلبات العوائد آخذة بالانحسار، فإن الأسهم بمقدورها مجاراة ركود محدود في معدل الربح». خلال الأسبوع الجاري، رفع كاو المستوى مستهدف مؤشر «ستوكس 600» مع نهاية السنة الحالية من 450 إلى 475، ما يعني حدوث صعود بنسبة 5% تقريباً لباقي السنة، ويتوقع هبوطاً محدوداً بدرجة أكبر تبلغ نسبته 6% في أرباح الأسهم الأوروبية خلال 2023 مقارنةً بتوقعات سابقة له بحدوث انخفاض بنسبة 12%.

