مخاوف الركود تطارد الاقتصاد البريطاني من جديد

مال وأعمال

أشارت الشركات البريطانية إلى أن الإنتاج انخفض بأعنف وتيرة منذ عامين، تزامناً مع اتساع عجز الميزانية الحكومية ليصل إلى مستوى قياسي، مما يضيف إلى الدلائل على أن الاقتصاد ربما يكون قد انزلق إلى الركود.

قالت «إس آند بي غلوبال» (S&P Global) إن مؤشر مديري المشتريات انخفض إلى 47.8 في يناير من 49 في الشهر السابق، وهو أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين بحدوث تغيير طفيف.

الخدمات، التي كانت محرك الاقتصاد، انخفضت بشكل حاد بينما تراجعت وتيرة الانكماش في التصنيع بشكل طفيف.

من جهة أخرى، كشف مكتب الإحصاءات الوطنية عن تسجيل أكبر عجز في ديسمبر على الإطلاق، بعد أن أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى صعود تكلفة خدمة الدين.

تقلص هذه البيانات من آمال أن تساعد قوة قطاع الخدمات في حماية اقتصاد المملكة المتحدة حال حدوث انكماش. ويزيد ذلك من الضغط على رئيس الوزراء، ريشي سوناك، للتوصل إلى برنامج للنمو ونزع فتيل بعض النزاعات العمالية والتجارية التي أدت إلى توقف بعض القطاعات.

وانخفض الجنيه الإسترليني بعد البيانات التي كشفت عنها «ستاندرد آند بورز»، ليهبط 0.6% إلى 1.2309 دولار، ووسعت السندات الحكومية البريطانية مكاسبها. كما قلص التجار الرهانات على ذروة سعر الفائدة الرئيسي لبنك إنجلترا، مرجحين زيادة الفائدة بنحو 101 نقطة أساس إضافية بحلول أغسطس مقابل 105 نقاط أساس عند إغلاق يوم الاثنين.

تظهر البيانات أيضاً أن الأسعار المرتفعة ومعدلات الضرائب تجلب المزيد من الأموال إلى الخزانة. قفز إجمالي الإيرادات 11% إلى 658 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية المنتهية في ديسمبر. نمت عوائد ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل بوتيرة تفوق 10% الشهر الماضي. حطمت التكلفة الهائلة لمساعدة بريطانيا على تجاوز أزمة مستويات المعيشة، الآمال في أن الاقتراض كان في مسار هبوطي. فكان مكتب مسؤولية الميزانية قد توقع قبل أقل من عام أن ينخفض ??العجز إلى أقل من 100 مليار جنيه إسترليني في 2022-2023.

كما تسببت تكلفة دعم الغاز والكهرباء في حدوث أثر أيضاً، لتبلغ 7 مليارات جنيه إسترليني في ديسمبر وحده.

