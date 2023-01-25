ترخيص جماعي لـ «مصارف الاستثماري»

مال وأعمال

جددت هيئة أسواق المال، ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق مصارف الاستثماري وفقا للقرار رقم 15 لسنة 2023 بشأن تجديد. وقررت الهيئة وفق بيان صادر عنها تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 20 مارس 2023. وطالبت الهيئة الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه، على أن يتم العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. يُشار إلى أن القرار جاء بناءً على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق مصارف الاستثماري رقم (2014/0007/LCIS) الصادرة 20 مارس 2020. كما جاء بناءً على طلب شركة وفرة للاستثمار الدولي لتجديد ترخيص صندوق مصارف الاستثماري؛ والقرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 4 سبتمبر 2022.