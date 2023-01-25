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مال وأعمال

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النفط عالق بين الطلب الصيني والتوقعات الاقتصادية


ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة في سوق تركز على آفاق انتعاش الطلب الصيني، أكبر مستورد للنفط في العالم، وعلى التوقعات الاقتصادية العالمية قبيل أرباح الشركة.
واستقر خام برنت عند مستويات 88.17 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات إلى 81.69 دولارا للبرميل.
وبدأت أسعار النفط الخام في الأسواق الفعلية العام على ارتفاع، إذ أظهرت الصين، التي لم تعد تعمل بقيود كورونا، علامات على المزيد من الشراء، كما يخشى المتعاملون من أن العقوبات المفروضة على روسيا قد تؤدي إلى شح الإمدادات.
وعاد المستثمرون إلى العقود الآجلة للبترول بأسرع معدل منذ أكثر من عامين مع تراجع المخاوف من انكماش دورة الأعمال العالمية.


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