مصر تعرض على صناديق خليجية شراء 30 % من 7 فنادق

مال وأعمال

يضع صندوق مصر السيادي اللمسات الأخيرة على طرح حصة 30% من رأسمال الشركة القابضة، التي تضم 7 فنادق حكومية، لصناديق خليجية ومستثمرين خلال الربع الأول من العام، كما كشف شخصان مطلعان على الملف لـ «اقتصاد الشرق».

تشمل تلك الفنادق، حسب أحد الأشخاص، وهو مسؤول حكومي» شريطة عدم ذكر اسمه كون المعلومات غير معلنة، فندق «ماريوت» القاهرة، و«كتاراكت» أسوان، و»مينا هاوس» الهرم، و«وينتر بالاس» الأقصر، و«سيسل» الإسكندرية، و»موفنبيك» أسوان، و«ألفنتين» أسوان. تسعى مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، عبر طرح شركات حكومية في البورصة، ومن خلال الشراكة المباشرة في المشاريع والشركات القابضة مع مستثمرين رئيسيين.

الشخص الآخر المطلع على الصفقة أفاد بأن «صندوق مصر السيادي في مرحلة الانتهاء من التقييم قبل الطرح، ومن بين المهتمين بالشراء صناديق سيادية خليجية، خصوصاً صندوق الاستثمارات العامة السعودي».

تستهدف الحكومة المصرية طرح بعض الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص للاستحواذ على نسب منها، وتُقدّر الحكومة قيمة هذه الأصول بنحو 40 مليار دولار، يجري طرحها على مدار 4 سنوات بمتوسط 10 مليارات كل عام.

