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مال وأعمال

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الأردن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 382 دولاراً


أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن، رفع الحد الأدنى للأجور للأعوام (2023-2024-2025) بما يعادل نسبة التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية وعلى أن تحتسب هذه النسبة لكل سنة من السنوات وفقاً لنسبة التضخم للأشهر (11) السابقة لكل سنة. وجاء في بيان صادر عن المؤسسة، أن التضخم في الأردن للأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي، بلغ 4.22 بالمئة، «لذلك يصبح الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023، نحو 271 دينارا (382.1 دولارا)» بارتفاع نسبته 4.2 ?، وكان الحد الأدنى للأجور السابق 260 دينارا (366.6 دولارا).


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