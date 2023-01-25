أسهم أوروبا ارتفعت قبل إعلان بيانات أسعار المستهلكين

مال وأعمال

ارتفعت الأسهم الأوروبية، مدعومة بموجة جديدة من المكاسب لأسهم التكنولوجيا، بينما يترقب المستثمرون بيانات من المنتظر أن تظهر تحسناً طفيفاً في نشاط الشركات بمنطقة اليورو. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي صباحا 0.1% بعد إغلاق قوي لوول ستريت مساء، بدعم من أسهم التكنولوجيا التي تعثرت في العام الماضي في أعقاب رفع أسعار الفائدة. ومن المنتظر إعلان القراءة الأولية لستاندرد اند بورز غلوبال في الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، ومن المنتظر أن تظهر ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المجمع لمنطقة اليورو إلى 49.8 في يناير في تحسن طفيف عن 49.3 في ديسمبر مع تراجع أسعار الطاقة واعتدال معدل التضخم، وفق رويترز.