خيرات القدر

آراء

أريد أن أتكلم عن الخيرات التي يأتي بها القدر الُمسَيّر من خالق القدر الله لا اله الا هو الوحيد العالم ما يحمله هذا القدر وكلمة القدر دائما تخيف الانسان ويتوقع منه السيئ فيلعن القدر والأقدار ولكني اريد ان اعكس الآية وأتكلم عما يحمله القدر من اشياء جميلة وأولها وجود الانسان الذي خلقه الله «من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب» فكنت أيها الانسان في عالم القدر فوُجدت مكرما بنعيم الدنيا والآخرة إن صلح حالك ، وكنت لا تعرف أن هذه الارض تخرج لك غذاء واشجاراً وجنات تسر الناظرين، كما ان هذا القدر خبأ لك الصناعة ومن الصناعة صُنع الكثير لتنام ملء جفونك راضيا مرضياً، ومن احسن صفات القدر هو ايضا الغيب الذي لا تعرفه فتصور القلق الذي سيعتريك لو كنت تعرف ما سيحدث في غد سواء مفرح او محزن والشيء الجميل ان تكتشف ما يخبئه القدر انك تزوجت بامرأة صالحة وما اجمل هذا القدر ان يريك أن لك اولاداً بارين ناجحين ولكن اكثر ما أثار اعجابي ان القدر ابرز حكمة الله في أن الفلسطينيين الذين احتلت بلادهم من الصهاينة انهم هُجِّروا الى مخيمات لتخرج منها المقاومة للمحتل ليعذب هؤلاء الصهاينة فتصور لعبة القدر، فلو جعلوهم في رفاهية لما ظهرت المقاومة كما هي الآن اللهم اجعل الأقدار مليئة بالانتصارات والأفراح خالية من الداء والبلاء.

