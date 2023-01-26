السيسي من نيودلهي: الارتقاء بالعلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية

عربيات ودوليات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عزم بلاده والهند على «الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المتبادل في مختلف القضايا والموضوعات محل اهتمام الطرفين».

وأشار السيسي خلال زيارته إلى الهند، أمس، إلى أن «تكامل قدرات مصر والهند يمكنه أن ينشئ منظومة صلبة قادرة على مواجهة التحديات المشتركة والأزمات الدولية المستجدة، بما في ذلك أزمتي الطاقة والغذاء».

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن «جلسة مباحثات» جمعت الرئيس المصري مع رئيسة الهند، دروبادي مورمو، حيث تم تناول «الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة العلاقات الثنائية بين البلدين»، كما التقى برئيس الوزراء ناريندرا مودي، ووزير خارجية الهند سوبرامنيام جايشانكر.

وأشار راضي إلى أن السيسي «أكد حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الهند، التي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط».

كما أعرب الرئيس المصري عن «التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الهندي خلال الفترة المقبلة، بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك».

من جانبه، رحب وزير الخارجية الهندي بزيارة الرئيس المصري إلى نيودلهي، مؤكدا أنها «ستساهم في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بنّاء وإيجابي».

وقال إن الهند ومصر ستسعيان لتعزيز التعاون العسكري بينهما خاصة في مجال الصناعات الدفاعية.

وسبق للسيسي زيارة نيودلهي مرتين الأولى في أكتوبر 2015، والثانية في سبتمبر 2016، إلا أن هذه الزيارة تأتي في سياق أول دعوة لرئيس مصري للمشاركة كضيف رئيسي في عيد الجمهورية الهندية.

بدوره، قال المحلل الاقتصادي المصري مدحت نافع لـقناة «سكاي نيوز» إن زيارة السيسي ستتضمن التطرق إلى بلورة مواقف مشتركة تجاه أبرز التحديات الاقتصادية والمناخية، وإمكانية مناقشة نظم الدفع والتسوية البديلة لدول بريكس والتجمعات الاقتصادية المرتبطة بها.

وأوضح أن هناك أكثر من خمسين شركة هندية في مصر باستثمار 3.15 مليارات دولار وهناك فرص للاستثمار في الهيدروجين الأخضر بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار وهناك تبادل تجاري يزيد عن 7 مليارات دولار.

ومن المرتقب أن يناقش الرئيس السيسي مع رجال الأعمال في الهند فرص الاستثمار الجديدة خاصة في القطاعات عالية التكنولوچيا التي تفضلها الهند.

