«الأسر الأسيرة».. منهجية إسرائيلية للتنكيل الجماعي

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طولكرم- الوكالات: «غير ولادتهم، لم أشارك أبنائي طوال حياتي فرحتهم بأي مناسبة اجتماعية من نجاح في الثانوية العامة أو تخرج من الجامعة أو زواج أو غير ذلك، وبعضهم لم أجتمع به خارج السجن منذ 10 سنوات، بل إن لحظات الفرح في بيتنا تكاد تكون معدودة».

بهذا الوصف الموجز اختصر الأسير الفلسطيني المحرر عدنان الحصري (أبو بكر) حكايته وأبناءه الذين يتناوب الاحتلال الإسرائيلي على اعتقالهم في سجونه، وهو حال تعيشه كثير من الأسر الفلسطينية بأكملها، والذي قد يطال 3 أو 4 أو كل أفراد العائلة أحيانا، وغالبا ما يكون الاعتقال إداريا (دون ملف اتهام ظاهر أو وقت محدد للإفراج) وهدفه تكدير عيش العائلة.

وفي يونيو الماضي أفرج الاحتلال عن الحصري الأب (60 عاما) من اعتقاله الأخير الذي مكث فيه 14 شهرا وقبل الإفراج بأيام اعتقل نجله مصعب (32 عاما) وحوّله للحبس الإداري الذي جدّده له دون سبب.ويقول أبو بكر الحصري في تصريح لموقع قناة « الجزيرة» الالكتروني «لقد بدأ مسلسل الاعتقال ولم يتوقف، والاحتلال لا يريدنا سويا خارج السجن بأي شكل».

نحو 12 عاما قضاها أبو بكر الحصري في السجون الإسرائيلية بدأت عام 2004 كلها في الاعتقال الإداري، كما اعتقل نجله بكر (35 عاما) قبل أن يُبعده إلى الأردن الذي غادرها إلى السعودية بحثا عن عمل فاعتقل لسنة ونصف السنة فيها. ثم أفرج عنه وأعيد إلى الأردن ثانية، ويهدده الاحتلال بالاعتقال حال قدومه للضفة الغربية التي يغيب عنها منذ 10 سنوات، أما شقيقه مصعب فقد اعتقل لأكثر من 7 سنوات، كما اعتقلوا الأبناء رفقة والدهم لدى أجهزة الأمن الفلسطينية وقضوا أشهرًا طويلة. ولم يعش الأب أي مناسبة سعيدة مع أولاده، ولم تجمعهم سويا أي فرحة، لدرجة أنه لم ير ابنته الصغرى بزي المدرسة (المريول) أو يرافقها صباحا لمدرستها كأي أب ولو مرة واحدة.

وتتكرر المعاناة مع عائلة عيسى حمدان من قرية الشواورة بمدينة بيت لحم باعتقال الاحتلال أبناءها السبعة ووالدهم، وقضوا أكثر من 30 عاما مجتمعة بسجونه. وترجع معاناة العائلة لسبب أخبرهم به ضابط المخابرات الإسرائيلية صراحة ولأكثر من مرة بقوله «لا نريدكم مع بعضكم داخل السجن وخارجه، فأنا غير مرتاح لهدوئكم أو اجتماعكم سويا»، كما يقول الأسير المحرر محمد حمدان. وحتى داخل السجن لم يسمح الاحتلال باجتماعهم سويا منذ أن بدأ باعتقالهم قبل عقدين، واعتقلت إسرائيل، وفق بيان لمؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، 7 آلاف فلسطيني خلال عام 2022، بينها 882 حالة اعتقال للأطفال و172 للنساء. كما غيَّب الاحتلال عائلات بأكملها في سجونه أو اعتقال مجموعة من أفرادها فقط، كما هي حال عائلة الأسير نضال أبو غلمي وزوجته لينا من قرية بيت فوريك شرق مدينة نابلس اللذين اعتقلا قبل أشهر وتركا طفلتيهما نايا ونتالي (8 أعوام) تصارعان قسوة العيش وحدهما.

ويعتقد الاحتلال أن التركيز على عائلات بعينها باعتقالها أو التضييق عليها بمختلف الوسائل يمكنه من ضبط أي عمل مقاوم ضده كون أن النشاطات النضالية تنبثق عنهم بالدرجة الأولى.

ويقول علاج الأعرج وهو باحث بشؤون الأسرى وأسير محرر إن الاحتلال استخدم فعلا الاعتقال الجماعي للأسرة ككل أو لمجموعة من أفرادها معا أو بالتناوب كنوع من الانتقام والعقاب للمجتمع أو الأسرة أو حتى المنطقة الجغرافية. كما يتخذ الاحتلال من الاعتقال الجماعي وسيلة للضغط على الأسير خاصة بمرحلة التحقيق، فقد يعتقل والدي الأسير أو أشقاءه وأبناءه. ويرى الأعرج أن الأخطر هو ما يمارسه الاحتلال داخل السجن بأن يعاقب العائلات المعتقلة بعزلها عن بعضها ويقول إن ما كان عشوائيا قبل عملية الهروب من سجن جلبوع عام 2021 أصبح منظما، حيث اتخذت إدارة السجون الإسرائيلية بتوجيه الشاباك قرارًا بمنع الأشقاء وأفراد العائلة المصغرة من الالتقاء داخل المعتقل، سواءً في المعيشة داخل قسم واحد، أو في الالتقاء أثناء زيارة الأهل، بل ويمنع المعتقل من الزيارة في حال السماح لشقيقه بها.

