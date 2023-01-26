«أونروا» تطلب جمع 1.6 مليار دولار لميزانية 2023

عربيات ودوليات

جنيف – الوكالات: أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» التي تواجه عجزًا مزمنًا في الميزانية نداءً لجمع 1,6 مليار دولار من المجتمع الدولي لتغطية نفقات برامجها في عام 2023، ودعت الدول العربية إلى مزيد من التضامن.

وهذا المبلغ الذي يوازي قيمة النداء الذي وجهته «أونروا» العام الماضي، طلبه الثلاثاء في جنيف من الدول المانحة المفوّض العام فيليب لازاريني الذي قال «كان بإمكاننا طلب الضعف. لكننا رأينا أنّ هناك ركودًا في الموارد على مدى السنوات العشر الماضية هناك نوع من السقف الزجاجي». وأضاف «لقد دخلنا منطقة خطرة.... في مرحلة ما، يمكن أن نصل إلى نقطة الانهيار التي من المرجح أن تؤدي إلى تعليق الأنشطة».

ويعزو لازاريني ضعف مساهمة المانحين إلى تعدد الأزمات والاحتياجات الإنسانية في العالم، ولكن أيضًا إلى «الديناميكيات السياسية الإقليمية الجديدة».

