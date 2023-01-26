العاهل الأردني التقى نتانياهو وشدد على احترام الوضع التاريخي للأقصى

عربيات ودوليات

عمان – القدس المحتلة – الوكالات: عقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لقاء نادرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في عمان هو الأول منذ عودة الأخير إلى السلطة مؤخرا، وبعد توتر ساد علاقتهما في السنوات الأخيرة. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن البحث تناول الوضع القائم في المسجد الأقصى. وأكد بيان صادر عن مكتب نتانياهو حصول اللقاء، مشيرا الى أنه تناول «قضايا إقليمية» والتعاون بين البلدين. ويعود آخر لقاء معلن بين الطرفين إلى عام 2018. وأكد الملك عبدالله الثاني خلال اللقاء «ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وعدم المساس به»، وفق بيان الديوان الملكي الهاشمي. كما أكد الملك عبدالله «ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام»، داعيا الى «وقف أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام والاستقرار في الشرق الأوسط». وعبّر العاهل الأردني عن «موقف الأردن الثابت الداعي إلى الالتزام بحل الدولتين» الذي «يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل». في المقابل أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير امس أنه سيواصل اقتحاماته للمسجد الأقصى، في تحدّ لنتانياهو الذي تعهد لملك الأردن بالحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة. وفي سياق متصل، كشفت صحيفة «إسرائيل هايوم» عن أن حكومة أقصى اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتانياهو تنوي المصادقة على مخططات لبناء 18 ألف وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر القليلة المقبلة.