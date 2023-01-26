«ليوبارد» و«أبرامز».. حرب أوكرانيا تدخل مرحلة «ثقيلة»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أنهت ألمانيا سجالا اوروبيا باعلانها امس أنها سترسل دبابات «ليوبارد2» إلى أوكرانيا لتتجاوز بذلك إحجامها عن إرسال أسلحة ثقيلة لكييف لمواجهة القوات الروسية، فيما اعترف الجيش الأوكراني بالانسحاب من بلدة سوليدار (شرق) الإستراتيجية وقالت موسكو إنها تتقدم في مدينة باخموت القريبة.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في بيان «يأتي القرار (إرسال الدبابات) استكمالا لدعمنا المعروف لأوكرانيا قدر استطاعتنا. نتحرك بأسلوب منسق عن كثب على المستوى الدولي».

وأضاف شولتس أنه سيجري تدريب قوات أوكرانية في ألمانيا وستقدم برلين أيضا مواد لوجستية وذخيرة، وأن بلاده ستقدم إلى أوكرانيا 14 دبابة من طراز «ليوبارد 2» من مخزونات الجيش لديها. ونقلت وكالة رويترز عن وزير الدفاع الألماني أن دبابات «ليوبارد» لن تكون قابلة للتشغيل في أوكرانيا قبل 3 أو 4 أشهر. ورحبت الرئاسة الأوكرانية بقرار برلين قائلة إنها خطوة أولى، فيما قالت الرئاسة الفرنسية إن قرار ألمانيا «يعزز خططنا إرسال دبابات إلى كييف»، فيما أعرب رئيس الوزراء الهولندي في تصريح عقب القرار الألماني عن استعداد بلاده لإمداد أوكرانيا بدبابات. في المقابل نقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية عن سفارة روسيا في ألمانيا أن قرار تزويد كييف بدبابات ليوبارد «خطير للغاية، وينقل الصراع لمستوى جديد». وأعلن الكرملين امس أنه في حال قامت الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة فإن تلك الآليات ستُدمَّر في ساحة المعركة،

وكان مسؤول أميركي صرح لقناة «الجزيرة» إن الرئيس جو بايدن سيعلن تزويد أوكرانيا بدبابات «أبرامز» موضحا أنه بعد اتخاذ هذا القرار لن يتم توفير الدبابات من مخزون وزارة الدفاع «البنتاغون» بل سيتم التعاقد بشأنها.

في غضون ذلك، أقر المتحدث العسكري في شرق أوكرانيا سيرغي تشيريفاني بانسحاب الجيش الأوكراني من بلدة سوليدار بعد إعلان روسيا قبل أسبوعين الاستيلاء على البلدة الواقعة في مقاطعة دونيتسك. وأضاف المتحدث العسكري لوكالة الصحافة الفرنسية «بعد معارك صعبة لأشهر انسحبت القوات الأوكرانية من المدينة إلى مواقع مجهزة» رافضا تحديد تاريخ الانسحاب.

وفي سياق منفصل أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي البرلمان الأوروبي بأن تفتيشا للمحطات النووية الأوكرانية لم يتمخض عنه العثور على أي معدات عسكرية، وذلك بخلاف ما ادعته موسكو. وجاء نفي غروسي بعد يوم من اتهام جهاز المخابرات الخارجية الروسي لأوكرانيا بتخزين أسلحة غربية في محطات للطاقة النووية في جميع أنحاء البلاد.

