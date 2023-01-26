«ساعة القيامة»... 90 ثانية على نهاية العالم

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعلن مجلس العلوم والأمن التابع لنشرة علماء الذرة تحريك عقارب «ساعة يوم القيامة» المصممة للتنبؤ بمدى قرب البشرية من الإبادة المروعة عند 90 ثانية قبل منتصف الليل. ويعد هذا أقرب توقيت إلى منتصف الليل على هذه الساعة منذ الكشف عنها أول مرة عام 1947، كما يعد هذا التحريك رقم 25 لعقارب الساعة ذهابًا وإيابًا على مدار 76 عاما.

و«ساعة القيامة» ساعة رمزية أنشأها عام 1945 علماء شارك بعضهم في برنامج صنع القنبلة النووية ضمن خطة «نشرة علماء الذرة»، التي تضم إلى جانب الساعة خدمات علمية أخرى. ويتخذ العلماء قرارا بشأن تحريك عقارب الساعة من عدمه بناء على مؤشرات تحسّن وضع العالم في مواجهة الأخطار النووية والمناخية.

وقال علماء النشرة خلال بث مباشر على الموقع الإلكتروني إنهم أخذوا في الاعتبار التغيرات الجديدة التي طرأت على العالم، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، والتهديدات البيولوجية، وانتشار الأسلحة النووية، وأزمة المناخ المستمرة.

ووسط تحذير روسي من أن العالم بات أمام تهديد باندلاع حرب عالمية ثالثة دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف، قادة الولايات المتحدة وألمانيا لوقف دقات عقارب الساعات النووية. وأكّد المسؤول الروسي أن على قادة الغرب أن يدركوا أن سهمهم الأوكراني قد علاه الصدأ، وفق تعبيره.

الى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الروسية، امس أن المناقشات مع الغرب بشأن «الخطوط الحمراء» أصبحت شيئاً من الماضي. واضافت «لقد أعلنت الولايات المتحدة بشكل لا لبس فيه رغبتها في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا من المستحيل تجاهل هذا الواقع»، وفق ما نقلت وكالة «سبوتنيك». وبشأن تصريحات النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، بأن الغرب لم يتجاوز «كل الخطوط الحمراء بعد»، أشارت وزارة الخارجية إلى أن «الحرب الهجينة مستمرة ضد بلدنا، والتي تحدث عنها سيرغي لافروف بالتفصيل مؤخراً».

وقال لافروف في مؤتمر صحافي مع نظيره الأنغولي تيتي أنطونيو، امس في العاصمة لواندا ان «الإجراءات التي اتخذها الغرب خلقت لسنوات عديدة أسبابًا لاستخدام أوكرانيا بشكل مباشر كأداة لمجموعة مختلطة وشاملة. حرب ضد بلدنا». وأضاف لافروف: «كما استخدموا أوكرانيا لتنفيذ سياسة استعمارية علنية تجاه السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا».

