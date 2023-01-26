سويسرا تتخلى عن حيادها العسكري لدعم كييف بالأسلحة

عربيات ودوليات

جنيف- بروكسل- الوكالات: صوتت لجنة في البرلمان السويسري لصالح مقترح يسمح بطلب تعديل قوانين البلاد، بهدف إتاحة تصدير أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا عبر دول أخرى. ورفضت سويسرا حتى الآن السماح لدول تملك أسلحة سويسرية الصنع بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا، بما يتماشى مع حيادها العسكري. وبموجب قانون المواد الحربية السويسري، لا يمكن الموافقة على طلب إعادة التصدير إذا كانت الوجهة النهائية دولة في حالة نزاع عسكري دولي.

لكن لجنة السياسات الأمنية في البرلمان صوتت بغالبية 14 صوتاً مقابل 11 لصالح دعم اقتراح لتغيير القانون من أجل السماح بإمداد كييف بالأسلحة. ومن المرجح أن يحتاج البرلمان بكامل أعضائه إلى منح موافقته على هذا الاقتراح قبل تعديل القانون.

الى ذلك أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، لصيحفة «دولتشيه فيليه» الألمانية، امس أن «الناتو» لم يكن طرفاً ولا ينوي أن يصبح طرفا في النزاع الروسي- الاوكراني. كما أكد ستولتنبرغ أن الناتو لم يكن طرفاً، مشيداً بأن الحلف لم يرسل قوات أو طائرات تابعة له إلى هناك.

جاء ذلك بعدما أكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، على وجوب استبعاد الناتو من الصدامات. وقال بيستوريوس خلال مؤتمره الصحافي المشترك مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن المبدأ لا يزال ساريا اليوم، ويجب ألا يصبح الناتو طرفا في الحرب. كما أشار الوزير الألماني إلى أن بإمكان دول حلف شمال الأطلسي التي تمتلك دبابات ليوبارد أن تزود أوكرانيا بها، ولن تعترض ألمانيا على ذلك، مضيفاً أن القرار الألماني بإرسال دبابات إلى أوكرانيا «مسألة منفصلة». يذكر أن الحلف الأطلسي كان أعلن نشر طائرات مراقبة مزودة بنظام إنذار ومراقبة محمول جوا في بوخارست، لتبدأ رحلات استطلاع بشكل حصري فوق أراضي الدول الأعضاء بالحلف.

