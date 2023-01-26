هبكينز رئيساً لوزراء نيوزيلندا ... ووداع مؤثر لجاسيندا أردرن

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ويلينغتون- الوكالات: أصبح كريس هبكينز رسميًا أمس رئيس وزراء نيوزيلندا الجديد، وتولى منصبه خلال مراسم في ويلينغتون خلفًا لجاسيندا أردرن التي غادرت البرلمان على وقع وداع حار ومؤثر من النيوزيلنديين. والأسبوع الماضي فاجأت جاسيندا أردرن بلادها عندما أعلنت فجأة استقالتها من منصبها، بعد أقل من ثلاثة أعوام على فوزها بولاية ثانية إثر فوز انتخابي ساحق.

وأدى هبكينز (44 عامًا) اليمين أمام الحاكم العام لنيوزيلندا خلال حفل أقيم في العاصمة ويلينغتون، قائلًا إنه يشعر «بالاندفاع والحماسة لمواجهة التحديات الماثلة».

وكان آخر ظهور علني لأردرن رئيسةً للوزراء عند خروجها من البرلمان أمس وسط تصفيق المئات من المواطنين الذين كانوا في انتظارها. وتقع الآن على عاتق هبكينز مهمة إحياء شعبية الحكومة قبل الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر 2023.

ولفت هبكينز، الذي درس العلوم السياسية وعلم الجريمة في جامعة فيكتوريا وعمل لاحقًا في قطاع التدريب الصناعي، إلى أن كلفة المعيشة هي إحدى أولوياته، لكنه بدا أكثر تحفّظًا عند سؤاله عن التغييرات السياسية المحتملة الأخرى.

