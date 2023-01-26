تركيا «تؤجل» انضمام فنلندا والسويد لـ«الناتو»

عربيات ودوليات

انقرة- الوكالات: جمدت تركيا عملية انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» عبر تأجيلها إلى أجل غير مسمى اجتماعًا ثلاثيًا كان مقررًا في أوائل فبراير لمحاولة إزالة اعتراضات أنقرة على ترشيحهما. لكنّ مصدرًا دبلوماسيًا في أنقرة قال إنّه مجرد تأجيل للاجتماع «إلى موعد لاحق». وأدى القرار التركي إلى تقليص فرص انضمام البلدين إلى الناتو قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقررة في مايو. وعلى الفور، أعلن رئيس وزراء السويد أن بلاده تريد العودة «إلى الحوار» مع تركيا. وقال أولف كريسترسون إن «رسالتنا المشتركة هي أننا نريد الدعوة للهدوء والتفكير، الهدوء في العملية كي نتمكن من العودة للحوار بين السويد وفنلندا وتركيا حول عضويتنا المشتركة في الناتو». وقال كريسترسون إن هناك «مستفزّين أرادوا إفساد علاقات السويد مع دول أخرى» وإحباط مسعاها الانضمام للحلف العسكري الغربي بقيادة الولايات المتحدة. ثم أضاف «ما من مسألة متعلقة بالأمن القومي أكثر أهمية من أن نصبح مع فنلندا بسرعة عضوين في الناتو». والإثنين، حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن السويد المتهمة بإيواء أكراد تعتبرهم أنقرة «إرهابيين»، لم يعد بإمكانها الاعتماد على «دعم» أنقرة، بعد أن أحرق ناشط يميني متطرف نسخة من المصحف في ستوكهولم. وبعد تحذير أردوغان، تحدثت فنلندا لأول مرة الثلاثاء عن احتمال انضمامها للناتو بدون السويد. بيونغ يانغ مغلقة بسبب «مرض تنفسي» سيول- الوكالات: فرضت كوريا الشمالية إغلاقًا لمدة خمسة أيام في عاصمتها بيونغ يانغ بسبب «مرض تنفسي» وفق ما أفاد موقع كوري جنوبي متخصص. ويبدو أن هذا الإجراء هو الأول من نوعه المتخذ على هذا المستوى في المدينة منذ أن أعلنت البلاد انتصارها على «كوفيد-19» في أغسطس 2022. وجاء على موقع «ان كاي نيوز» المتخصص ومقرّه سيول نقلًا عن وثيقة حكومية، أن سكان بيونغ يانغ تلقوا أمرًا بالبقاء في منازلهم من الأربعاء حتى الأحد وينبغي أن يأخذوا حرارة أجسامهم مرات عدة في اليوم. إغلاق محطة قطارات باريسية إثر عمل تخريبي باريس- الوكالات: شهدت محطة قطارات مزدحمة في باريس توقفا شبه كامل لحركة النقل بعد أن تسبب حريق مفتعل في تعطيل عمل مركز توجيه القطارات المتجهة إلى شرق العاصمة الفرنسية وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديد في فرنسا«SNCF» إن حركة القطارات من محطة غار دو ليست التي تسير قطارات إلى شرق فرنسا وألمانيا، وكذلك إلى الضواحي الشرقية للعاصمة باريس توقفت طوال اليوم باستثناء عدد قليل من الخدمات المحلية.