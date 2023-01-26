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دوليه

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نيوكاسل يضع قدماً في نهائي كأس الرابطة


اقترب نيوكاسل من التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية الإنكليزية، عقب فوزه على مضيفه ساوثهامبتون 1-0 أول من امس في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة. ويدين نيوكاسل بالفضل في هذا الفوز للاعبه غولينتون الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73. وشهدت المباراة طرد دويي كاليتا كار لاعب ساوثمبتون في الدقيقة 86. ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب الثلاثاء المقبل، حيث يكفي نيوكاسل التعادل أو الفوز بأي نتيجة للتأهل للمباراة النهائية. في المقابل يحتاج ساوثمبتون للفوز بفارق أكثر من هدف للتأهل للنهائي.


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