التعادل الثاني تواليا لبايرن

دوليه

لم يتمكن بايرن ميونيخ من الفوز مجدداً بتعادله هذه المرة أمام ضيفه كولن 1-1، في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الألماني. وكان الفريق البافاري تعادل أيضاً في المباراة السابقة أمام لايبزيغ 1-1. وسجل التونسي الياس السخيري هدف تقدم كولن في الدقيقة الرابعة، قبل أن يدرك جوشوا كيميتش التعادل لبايرن في الدقيقة 90.

ورغم التعادل بقي بايرن ميونيخ في الصدارة بـ36 نقطة مقابل 21 نقطة لكولن في المركز العاشر. وفاز فولفسبورغ على مضيفه هرتا برلين 5-0 ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس، فيما بقي رصيد هرتا برلين 14 نقطة في المركز قبل الأخير. وفاز شتوتغارت 2-1 على مضيفه هوفنهايم ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ14 بفارق الأهداف وراء هوفنهايم.

وتقدم لايبزيغ إلى المركز الثاني بفوزه الساحق على مضيفه شالكه 6-1. وتألق لاعب الوسط الاسباني داني أولمو في صفوف لايبزيغ بتسجيله هدفاً (83) وتمريره كرتين حاسمتين، فيما تناوب على تسجيل الاهداف الخمسة الأخرى كل من المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا هدفين (7 و44)، بنجامين هنريش (15)، تيمو فيرنر (45+2) والدنماركي يوسف بولسن (89). فيما سجل هدف شالكه الوحيد الياباني سويشيرو كوزوكي (56). وتقدم لايبزيغ الى المركز الثاني برصيد 32 نقطة، متأخراً بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر، ومتقدماً بفارق نقطتين عن فرانكفورت واونيون. ولم يخسر لايبزيغ في مبارياته الـ 15 الاخيرة في جميع المسابقات، وتحديداً منذ 22 سبتمبر الماضي، حيث فاز في 12 وتعادل في ثلاث.

وافتتح سيلفا التسجيل بعد سبع دقائق، بعدما تجاهل زميله فيرنر المنفرد والعائد الى التشكيلة الاساسية بعد غيابه بسبب الاصابة التي ابعدته ايضا عن مونديال قطر نهاية العام الماضي، في هجمة مرتدة للايبزيغ قبل ان يسدّد كرة بعيدة في المرمى. وسجّل الضيوف مجدداً من هجمة مرتدة بعد ثماني دقائق، بفضل تمريرة أولمو الى هنريش وسط مساحات فارغة كبيرة.

وسجل فيرنر الهدف الرابع لفريقه في الوقت بدل عن الضائع من الشوط الاول، بعدما تابع عرضية اولمو (45+2). وقوبل شالكه المتذيل الترتيب برصيد 9 نقاط والمهدد بالهبوط بصيحات الاستهجان من جماهيره مع دخوله الى غرفة تبديل الملابس. وتمكن أصحاب الارض من تسجيل هدف الشرف بفضل كوزوكي في مستهل الشوط الثاني (56). الا انّ لايبزيغ سرعان ما اكد قبضته على المباراة بهدفين عبر أولمو (83) وبولسن (89).

