ناغلسمان يلوم موسيالا

دوليه

وجه جوليان ناغلسمان، مدرب بايرن ميونخ، اللوم للاعبه جمال موسيالا على إهدار فرصة تهديف محققة خلال تعادل فريقه مع كولن 1-1. وكان الفريق البافاري في طريقه للخسارة لولا هدف جوشوا كيميتش القاتل في الدقيقة 90، ليفشل في تذوق طعم الانتصار حتى الآن في عام 2023. وأبرز موقع «سبورت1» تصريحات ناغلسمان بعد المباراة، حيث قال «لقد ظهرنا بشكل أفضل في الشوط الثاني بخلاف ما حدث في الشوط الأول، لكننا افتقرنا للكمة الحظ». وأضاف «لقد سنحت لنا فرصة للتسجيل بنسبة 1000% عبر موسيالا، الذي كان بإمكانه إنهاء الهجمة بشكل أفضل». وأشار المدرب الألماني إلى سبب استبدال لاعبه ليون غوريتسكا بين الشوطين، حيث أفاد بتلقي الأخير ضربة في الرأس، تسببت في شعوره بالدوار. ورفض مدرب بايرن إدانة لاعبه سيرجي غنابري بعد رحلته المفاجئة إلى باريس، قائلا «لست معنيا بتقييم هذه الأمور، بل ما أراه منه على أرض الملعب».

.. وحميديتش ينتقد غنابري

وجه حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، انتقادات لاذاعة للاعب الألماني سيرجي غنابري بعد مواجهة كولن أول من امس. وشارك غنابري في تعادل الفريق البافاري مع ضيفه (1-1)، في إطار منافسات الجولة 17 من الدوري الألماني. وأثار غنابري الجدل في الأيام الماضية بسبب سفره إلى العاصمة الفرنسية «باريس»، للقيام بجلسة تصوير لإحدى العلامات التجارية الشهيرة الخاصة بالأزياء. وخلال تصريحات لقناة «سبورت1»، قال حميديتش عن رحلة غنابري إلى باريس: «إنه تصرف يليق بالهواة، ولا يناسب بايرن ميونخ». واختتم: «عندما تحصل على يوم للراحة، فمن المهم أن تستريح». وظهر الدولي الألماني في الأيام الماضية بأزياء مثيرة للجدل، حيث ارتدى غطاء رأس يشبه الأزياء النسائية.