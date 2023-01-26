مالديني: ثقتنا كبيرة في بيولي

دوليه

كشف باولو مالديني، المدير التقني لميلان، موقف ناديه من إقالة ستيفانو بيولي، مدرب الفريق بعد الخسارة أمام لاتسيو 0-4. وقال مالديني في تصريحاته لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: «ثقتنا في بيولي كبيرة، هذا سؤال كنت آمل ألا أسمعه، لكن لابد من الإجابة بنعم نحن نثق به». وأضاف «نحن نتحدث كل يوم، لدينا فرصة للتحدث قبل وبعد التدريب، نشعر بخيبة أمل لأننا فقدنا فرصة الوصول لبطولتين من أصل 4 كان من الممكن أن نصل إليهم». وواصل «نابولي يقدم بطولة رائعة بالدوري، وإذا جمعوا 50 نقطة أخرى، فلن يفوز أحد بالاسكوديتو». وعن الانتقادات التي يتلقاها ميلان، علق باولو «نحن بالمركز الثاني، وأذكركم أننا بعد 7 سنوات تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا وفاز بالموسم الماضي بالاسكوديتو عن جدارة، والآن نحن ثاني الترتيب». وأتم «أنا أتفهم النقد لكني سألقي نظرة على الحقائق، والتي تقول إن الفريق لا يلعب بشكل جيد، وليس في حالة نفسية وبدنية جيدة، لكننا مازلنا حاضرين».

