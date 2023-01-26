أندية إنكلترا الأكثر إنفاقاً

دوليه

حطمت أندية الدوري الإنكليزي الرقم القياسي في الإنفاق خلال نافذة سوق الانتقالات في يناير الحالي حيث انفقت 440 مليون جنيه إسترليني (542 مليون دولار)، وفقاً لخبراء شركة «ديلويت» المختصة في مجال التدقيق المالي (فوتبول ماني ليغ). وتجاوز إجمالي الإنفاق من قبل الاندية الانكليزية، الرقم الاعلى سابقاً والبالغ 430 مليون جنيه إسترليني في يناير 2018. وبتمويل سخي من المالكين الجدد، اعتلى تشلسي قائمة الأكثر انفاقاً، مسجلاً رقماً قياسياً في سوق الانتقالات الشتوية. وأنفق «البلوز» حوالي 180 مليون جنيه إسترليني، عقب انضمام الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك من شاختار دانييتسك في صفقة بلغت قيمتها 88.5 مليون جنيه إسترليني. كما استقدم تشلسي العاجي دافيد فوفانا من مولده النرويجي، والفرنسي بنوا بادياشيل من موناكو، والبرازيلي أندري سانتوس من فاسكو دي غاما ونوني مادويكي من ايندهوفن الهولندي. فيما انضم المهاجم الهولندي كودي خاكبو إلى ليفربول من أيندهوفن مقابل 44 مليون جنيه إسترليني في احدى اكبر التعاقدات الشتوية. ولا يزال هناك أسبوع واحد قبل إغلاق النافذة الحالية، مما يترك مجالاً لتعزيز الرقم القياسي الجديد. وأفادت شركة ديلويت ان إجمالي إنفاق أندية الدوري الإنكليزي في نافذة العام الماضي بلغ 105 ملايين جنيه إسترليني قبل أسبوع واحد من اغلاق سوق الانتقالات الذي اقفل حينها على 295 مليون جنيه إسترليني. وشرح كالوم روس، مساعد المدير في مجموعة ديلويت «لقد تجاوز شهر يناير 2023 الرقم القياسي الذي تم إنفاقه خلال أي نافذة شتوية سابقة حيث تتطلع أندية الدوري الإنكليزي إلى تعزيز صفوفها قبل النصف الثاني الحاسم من الموسم».

